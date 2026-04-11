La vigésima fecha moviliza a todos los equipos a obtener los tres puntos

La vigésima fecha de la Fase I del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense se pondrá en marcha este sábado con partidos de alto voltaje que definirán posiciones esenciales para la clasificación a la fase II y la lucha por la permanencia.
San Martín y Atlético Naón, primero y segundo de la tabla, abrirán la jornada en duelos decisivos, separados apenas por un punto.
- Agustín Álvarez vs San Martín
El Santo visita el campo del Cluby Biblioteca Agustín Álvarez, equipo que necesita los tres puntos para alcanzar la octava posición y asegurar un lugar en los play-offs. El partido se jugará en el estadio Antonio Crosa a las 16:00 hs bajo el arbitraje de Walter Medrano. Además, el “Rojo del Palomar” celebra su 92° aniversario institucional, y buscará festejar con un triunfo.
- Libertad vs Atlético Naón
Atlético Naón jugará en el Estadio Vicente Cusatti, enfrentando a Libertad, con el arbitraje de Sebastián Bravo, también a las 16:00 hs. El equipo de Naón necesita ganar para no perder contacto con la punta, mientras que Libertad intentará consolidar su sexta posición.
El domingo se completará la fecha con otros encuentros decisivos:
- Atlético Patricios vs Atlético Quiroga
Ambos equipos necesitan los tres puntos: Patricios busca consolidarse en la lucha por evitar el descenso, mientras que El Violeta de Quiroga quiere asegurar su lugar entre los ocho clasificados. Arbitrará Martín Moreno.
- Atlético 9 de Julio vs Atlético French
El clásico del estadio Ramón N. Poratti enfrenta al 9 de Julio y French, con Julio Márquez como árbitro. La histórica rivalidad entre ambos clubes estará en juego.
- La Niña vs Deportivo San Agustín
La Niña intentará aprovechar su localía para escapar del descenso y vencer a Deportivo San Agustín, que busca sumar puntos importantes. Árbitro: Jonathan Crivelli.
- Once Tigres vs El Fortín
El Coqueto será el escenario donde el local buscará un triunfo para alegría de su parcialidad, mientras que El Fortín que ocupa la octava posición, procurará asegurarse un lugar en los play-offs. Este será otro partido central para la definición de la tabla.
Tabla de posiciones
|Pos
|Equipo
|Pts
|1
|San Martín
|41
|2
|Atlético Naón
|40
|3
|Atlético French
|35
|4
|Once Tigres
|32
|5
|Deportivo San Agustín
|30
|6
|Libertad
|29
|7
|Atlético 9 de Julio
|25
|8
|El Fortín
|21
|9
|Atlético Quiroga
|19
|10
|Agustín Álvarez
|17
|11
|Atlético Patricios
|16
|12
|La Niña
|13
Próximas fechas – Fase I-
Fecha 21
|Partido
|San Martín – Libertad
|Atlético Naón – Once Tigres
|El Fortín – Atlético 9 de Julio
|Deportivo San Agustín – Agustín Álvarez
|Atlético Quiroga – Atlético French
|Atlético La Niña – Atlético Patricios
Fecha 22 (Última de la Fase I)
|Partido
|Once Tigres – San Martín
|Atlético 9 de Julio – Atlético Naón
|Libertad – Deportivo San Agustín
|Atlético French – El Fortín
|Agustín Álvarez – Atlético Patricios
|Atlético La Niña – Atlético Quiroga