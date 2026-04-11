sábado, abril 11, 2026
11.6 C
Nueve de Julio
sábado, abril 11, 2026
11.6 C
Nueve de Julio
Torneo A

La vigésima fecha moviliza a todos los equipos a obtener los tres puntos

Mientras los punteros buscan mantener la ventaja mínima que los separa, la mitad de la tabla pelea por asegurar su lugar en los play-offs y los últimos equipos intentan escapar de la zona de descenso.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La vigésima fecha de la Fase I del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense se pondrá en marcha este sábado con partidos de alto voltaje que definirán posiciones esenciales para la clasificación a la fase II y la lucha por la permanencia.

San Martín y Atlético Naón, primero y segundo de la tabla, abrirán la jornada en duelos decisivos, separados apenas por un punto.

  • Agustín Álvarez vs San Martín
    El Santo visita el campo del Cluby Biblioteca Agustín Álvarez, equipo que necesita los tres puntos para alcanzar la octava posición y asegurar un lugar en los play-offs. El partido se jugará en el estadio Antonio Crosa a las 16:00 hs bajo el arbitraje de Walter Medrano. Además, el “Rojo del Palomar” celebra su 92° aniversario institucional, y buscará festejar con un triunfo.
  • Libertad vs Atlético Naón
    Atlético Naón jugará en el Estadio Vicente Cusatti, enfrentando a Libertad, con el arbitraje de Sebastián Bravo, también a las 16:00 hs. El equipo de Naón necesita ganar para no perder contacto con la punta, mientras que Libertad intentará consolidar su sexta posición.

El domingo se completará la fecha con otros encuentros decisivos:

  • Atlético Patricios vs Atlético Quiroga
    Ambos equipos necesitan los tres puntos: Patricios busca consolidarse en la lucha por evitar el descenso, mientras que El Violeta de Quiroga quiere asegurar su lugar entre los ocho clasificados. Arbitrará Martín Moreno.
  • Atlético 9 de Julio vs Atlético French
    El clásico del estadio Ramón N. Poratti enfrenta al 9 de Julio y French, con Julio Márquez como árbitro. La histórica rivalidad entre ambos clubes estará en juego.
  • La Niña vs Deportivo San Agustín
    La Niña intentará aprovechar su localía para escapar del descenso y vencer a Deportivo San Agustín, que busca sumar puntos importantes. Árbitro: Jonathan Crivelli.
  • Once Tigres vs El Fortín
    El Coqueto será el escenario donde el local buscará un triunfo para alegría de su parcialidad, mientras que El Fortín que ocupa la octava posición, procurará asegurarse un lugar en los play-offs. Este será otro partido central para la definición de la tabla.

Tabla de posiciones 

PosEquipoPts
1San Martín41
2Atlético Naón40
3Atlético French35
4Once Tigres32
5Deportivo San Agustín30
6Libertad29
7Atlético 9 de Julio25
8El Fortín21
9Atlético Quiroga19
10Agustín Álvarez17
11Atlético Patricios16
12La Niña13

 

Próximas fechas – Fase I-

Fecha 21

Partido
San Martín – Libertad
Atlético Naón – Once Tigres
El Fortín – Atlético 9 de Julio
Deportivo San Agustín – Agustín Álvarez
Atlético Quiroga – Atlético French
Atlético La Niña – Atlético Patricios

Fecha 22 (Última de la Fase I)

Partido
Once Tigres – San Martín
Atlético 9 de Julio – Atlético Naón
Libertad – Deportivo San Agustín
Atlético French – El Fortín
Agustín Álvarez – Atlético Patricios
Atlético La Niña – Atlético Quiroga

 

 

 

 

 

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6188

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR