La vigésima fecha moviliza a todos los equipos a obtener los tres puntos

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La vigésima fecha de la Fase I del Campeonato 2025/2026 de la Liga Nuevejuliense se pondrá en marcha este sábado con partidos de alto voltaje que definirán posiciones esenciales para la clasificación a la fase II y la lucha por la permanencia.

San Martín y Atlético Naón, primero y segundo de la tabla, abrirán la jornada en duelos decisivos, separados apenas por un punto.

Agustín Álvarez vs San Martín

El Santo visita el campo del Cluby Biblioteca Agustín Álvarez , equipo que necesita los tres puntos para alcanzar la octava posición y asegurar un lugar en los play-offs. El partido se jugará en el estadio Antonio Crosa a las 16:00 hs bajo el arbitraje de Walter Medrano . Además, el “Rojo del Palomar” celebra su 92° aniversario institucional , y buscará festejar con un triunfo.

El Santo visita el campo del Cluby Biblioteca , equipo que necesita los tres puntos para alcanzar la octava posición y asegurar un lugar en los play-offs. El partido se jugará en el estadio Antonio Crosa a las bajo el arbitraje de . Además, el “Rojo del Palomar” celebra su , y buscará festejar con un triunfo. Libertad vs Atlético Naón

Atlético Naón jugará en el Estadio Vicente Cusatti, enfrentando a Libertad, con el arbitraje de Sebastián Bravo, también a las 16:00 hs. El equipo de Naón necesita ganar para no perder contacto con la punta, mientras que Libertad intentará consolidar su sexta posición.

El domingo se completará la fecha con otros encuentros decisivos:

Atlético Patricios vs Atlético Quiroga

Ambos equipos necesitan los tres puntos: Patricios busca consolidarse en la lucha por evitar el descenso, mientras que El Violeta de Quiroga quiere asegurar su lugar entre los ocho clasificados. Arbitrará Martín Moreno .

Ambos equipos necesitan los tres puntos: Patricios busca consolidarse en la lucha por evitar el descenso, mientras que El Violeta de Quiroga quiere asegurar su lugar entre los ocho clasificados. Arbitrará . Atlético 9 de Julio vs Atlético French

El clásico del estadio Ramón N. Poratti enfrenta al 9 de Julio y French, con Julio Márquez como árbitro. La histórica rivalidad entre ambos clubes estará en juego.

El clásico del estadio enfrenta al 9 de Julio y French, con como árbitro. La histórica rivalidad entre ambos clubes estará en juego. La Niña vs Deportivo San Agustín

La Niña intentará aprovechar su localía para escapar del descenso y vencer a Deportivo San Agustín, que busca sumar puntos importantes. Árbitro: Jonathan Crivelli .

La Niña intentará aprovechar su localía para escapar del descenso y vencer a Deportivo San Agustín, que busca sumar puntos importantes. Árbitro: . Once Tigres vs El Fortín

El Coqueto será el escenario donde el local buscará un triunfo para alegría de su parcialidad, mientras que El Fortín que ocupa la octava posición, procurará asegurarse un lugar en los play-offs. Este será otro partido central para la definición de la tabla.

Tabla de posiciones

Pos Equipo Pts 1 San Martín 41 2 Atlético Naón 40 3 Atlético French 35 4 Once Tigres 32 5 Deportivo San Agustín 30 6 Libertad 29 7 Atlético 9 de Julio 25 8 El Fortín 21 9 Atlético Quiroga 19 10 Agustín Álvarez 17 11 Atlético Patricios 16 12 La Niña 13

Próximas fechas – Fase I-

Fecha 21

Partido San Martín – Libertad Atlético Naón – Once Tigres El Fortín – Atlético 9 de Julio Deportivo San Agustín – Agustín Álvarez Atlético Quiroga – Atlético French Atlético La Niña – Atlético Patricios

Fecha 22 (Última de la Fase I)