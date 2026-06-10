Día de la Seguridad Vial: Estrellas Amarillas reforzó el pedido de conciencia y reclamó justicia por las víctimas de siniestros viales

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En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, que se conmemora cada 10 de junio, integrantes de la organización Estrellas Amarillas participaron de una jornada de reflexión y concientización impulsada por el Municipio de Nueve de Julio. La actividad, prevista inicialmente para realizarse al aire libre, debió reprogramarse debido a las condiciones climáticas.

Durante una entrevista en Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, Liliana Calixto, referente local de Estrellas Amarillas, destacó la importancia de sostener acciones permanentes de educación vial para promover un cambio cultural urgente en la sociedad.

“Las normas están hechas y las leyes existen para cumplirse, pero está costando muchísimo que cada uno asuma la responsabilidad que le corresponde. Todos los días vemos accidentes, negligencias, personas heridas y familias destruidas por muertes evitables”, expresó Calixto.

La referente recordó que la organización trabaja desde hace más de 14 años en escuelas e instituciones educativas, promoviendo la incorporación de contenidos de seguridad vial de manera permanente dentro de la currícula escolar. “Los chicos son fundamentales porque llevan el mensaje a sus familias. Son ellos quienes muchas veces les recuerdan a los adultos que usen el cinturón de seguridad o que no utilicen el teléfono mientras conducen”, señaló.

Por su parte, la abogada Emiliana Chávez aportó una mirada vinculada a la accesibilidad y la convivencia en el espacio público. Desde su experiencia personal utilizando un scooter de movilidad, describió las dificultades que enfrentan diariamente las personas con discapacidad para desplazarse por la ciudad.

“Cuesta transitar tanto por la calle como por las veredas. Muchas veces no hay espacio suficiente para circular y tampoco se respetan las prioridades. La seguridad vial también implica pensar en la accesibilidad y en el respeto hacia quienes tienen otras necesidades de movilidad”, sostuvo.

Chávez remarcó además la importancia de trabajar la educación vial desde las primeras etapas de la infancia. “Cambiar conductas no es sencillo. Es un proceso que requiere trabajo cotidiano, sensibilización y compromiso. Por eso es fundamental que estos temas se aborden durante todo el año en las escuelas”, afirmó.

Durante la entrevista también se abordaron estadísticas preocupantes vinculadas a la siniestralidad vial. Según datos mencionados por las entrevistadas, si bien durante el último año se registró una disminución en la cantidad de accidentes, aumentó la mortalidad, evidenciando una mayor gravedad de los siniestros.

“En los últimos 25 años, cerca de 180 mil personas murieron en hechos de tránsito en Argentina. Es como si desapareciera una ciudad entera. No podemos naturalizar estas cifras”, advirtió Calixto.

Reclamo de justicia por Matías Inveninato

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista estuvo relacionado con la causa judicial por la muerte de Matías Inveninato, el joven que perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo cuyos ocupantes se dieron a la fuga.

Emiliana Chávez, quien representa legalmente a la familia, brindó detalles de la investigación y cuestionó la demora judicial. Según explicó, la causa cuenta con abundante prueba testimonial, registros de cámaras de seguridad y pericias que permitieron identificar a los responsables.

“Lo más doloroso para la familia no fue solamente la muerte de Matías, sino el abandono posterior. Lo dejaron allí y se fueron. Nunca hubo un gesto de humanidad, una explicación o un pedido de disculpas”, expresó.

La letrada confirmó además que el juicio oral, que inicialmente iba a realizarse este año, fue reprogramado para mayo de 2027 debido a cuestiones de agenda judicial.

“Es una situación de enorme revictimización para la familia. Después de años de espera, tener que recibir la noticia de una nueva postergación genera una angustia muy difícil de dimensionar”, manifestó.

Chávez también cuestionó las bajas penas previstas para este tipo de delitos y consideró necesario avanzar en reformas legislativas que contemplen sanciones más severas para quienes provocan muertes en el tránsito y abandonan a las víctimas.

Un compromiso permanente

Al cierre de la entrevista, Liliana Calixto confirmó que Estrellas Amarillas continuará acompañando a la familia Inveninato y anunció la colocación de la señalización correspondiente en el lugar del hecho.

“Vamos a estar al lado de la familia todo el tiempo que sea necesario. Cada estrella amarilla representa una vida que se perdió por una negligencia vial y es también un llamado permanente a la reflexión para toda la comunidad”, concluyó.

La jornada por el Día de la Seguridad Vial busca precisamente reforzar ese mensaje: la responsabilidad en el tránsito es colectiva y cada conducta puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.