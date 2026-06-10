General Viamonte apuesta a la salud adolescente mientras avanza la construcción de un nuevo CAPS

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En diálogo con Despertate, por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, el intendente de Gral. Viamonte, Franco Flexas se refirió a la reciente visita del ministro de Salud bonaerense, encuentro que dejó anuncios para la comunidad.

Uno de los temas centrales fue la continuidad de la construcción de un centro de salud cuya obra había quedado paralizada tras el abandono de la empresa encargada. Según explicó el jefe comunal, la Provincia se comprometió a retomar y finalizar los trabajos.

“Para nosotros es una noticia muy importante porque permitirá descentralizar la atención ambulatoria y descomprimir el hospital local. La idea es que los dos sectores del pueblo cuenten con centros de salud donde funcionen consultorios externos”, señaló Flexas.

Además, confirmó que General Viamonte recibirá una nueva ambulancia, un recurso considerado fundamental para mejorar la capacidad de respuesta sanitaria en el distrito.

En materia de medicamentos, el intendente indicó que el municipio mantiene expectativas sobre el programa provincial de provisión de fármacos, una herramienta que permitirá fortalecer la atención y el acceso a tratamientos para los vecinos.

Salud, juventud y salud mental

Durante la entrevista, Flexas también expresó su preocupación por las problemáticas que afectan a niños y adolescentes, especialmente en materia de salud mental.

El mandatario destacó que General Viamonte cuenta con un centro de atención específico para adolescentes, donde se brinda asistencia médica y acompañamiento integral para distintas problemáticas juveniles.

“Estamos observando dificultades para sostener actividades deportivas o artísticas, falta de constancia y una fuerte influencia de las redes sociales y los teléfonos celulares. Son desafíos que requieren un trabajo conjunto entre las familias, las escuelas y el Estado”, afirmó.

Asimismo, consideró que es necesario fortalecer el rol de los adultos en la educación y acompañamiento de los jóvenes, promoviendo hábitos, límites y espacios de contención que contribuyan a su desarrollo.

Caminos rurales y producción

En otro tramo de la charla, el intendente destacó las mejoras realizadas en los caminos rurales gracias a la incorporación de nueva maquinaria adquirida mediante un crédito a comienzos de año.

“Pudimos recorrer todo el partido y mejorar significativamente el estado de los caminos. Los productores están más conformes porque era una demanda muy importante”, aseguró.

Respecto al sector agropecuario, reconoció que la actual campaña agrícola muestra buenos resultados productivos, aunque advirtió sobre la pérdida de competitividad derivada de los costos y las dificultades económicas que enfrentan muchos productores.

Preocupación por la actividad económica

Flexas también manifestó inquietud por la desaceleración del consumo y la actividad comercial, situación que observa tanto en General Viamonte como en otros puntos de la provincia.

“Se nota un freno importante en la economía. Hay comercios que están cerrando y una menor circulación de gente en los centros comerciales”, expresó.

Finalmente, el dirigente radical ratificó su intención de seguir trabajando en la construcción de un proyecto político para la provincia de Buenos Aires, con eje en el desarrollo del interior bonaerense y una visión de largo plazo para el crecimiento provincial.