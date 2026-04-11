Álvarez Rodríguez impulsa la organización territorial del peronismo en la 4ta sección

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Cristina Álvarez Rodríguez, jefa de Asesores del Gobernador Axel Kicillof, encabezó este sábado un plenario de La Corriente Nacional de la Militancia en la 4ta sección electoral, acompañado por la diputada provincial Viviana Guzzo, el senador provincial Germán Lago y los intendentes Daniel Stadnik (Carlos Casares), Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen) y Sergio Barenghi (Bragado), entre otros referentes locales.

Durante el encuentro, Álvarez Rodríguez instó a los militantes a organizar el territorio para enfrentar el modelo de ajuste y abandono que, según señaló, implementa el Gobierno nacional, y remarcó la importancia de acompañar al Gobernador Kicillof en la construcción de una alternativa al neoliberalismo que recupere la esperanza, el trabajo y el futuro de los argentinos.

“Lo vamos a hacer todos juntos, en cada municipio, en cada barrio y en el lugar que nos toque. Esa es la tarea que tenemos las y los militantes peronistas para transformar la historia, una vez más”, afirmó. La dirigente subrayó además que, pese a los ataques de figuras opositoras como Javier Milei, “no nos van a someter”.

Por su parte, la diputada Guzzo resaltó la responsabilidad de trabajar desde la región para impulsar un modelo de desarrollo basado en el trabajo, la producción y las oportunidades para los jóvenes, mientras que el senador Lago sostuvo que el objetivo de la corriente es gobernar con una propuesta amplia e inclusiva que contemple a todos los sectores del país.

El plenario contó también con la participación de subsecretarios de la Jefatura de Asesores del Gobernador, directores de ministerios provinciales, concejales y referentes del PJ local, sumando más de 100 dirigentes de distintos municipios.

Este encuentro marca el inicio de una serie de plenarios que La Corriente Nacional de la Militancia PBA llevará adelante en toda la provincia, con el objetivo de fortalecer la organización distrital y consolidar el Movimiento Derecho al Futuro de cara a las elecciones de 2027. La próxima actividad está programada para el sábado 25 en la 2da sección electoral.