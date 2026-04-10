Se esclarece robo en Juan José Paso donde se recupera una motocicleta y se detiene al sospechoso

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El pasado 8 de abril de 2026, una vecina de la localidad denunció el robo de su motocicleta Triax 150 cc, color roja y blanca, sustraída de la vereda de su domicilio en la calle Andrade de Pehuajó.

En el marco del mismo accionar delictivo, durante la madrugada de este 9 de abril, se produjo un hecho en Juan José Paso, donde un individuo ingresó a una estación de servicio del ejido urbano, sustrayendo aproximadamente $13.000.000 y retirándose del lugar a bordo de una motocicleta.

Gracias a tareas investigativas de la Subestación de Policía Comunal Tte. 1º Rodríguez y del Gabinete Técnico Operativo (GTO), que incluyeron testimonios, análisis de material fílmico y geolocalización telefónica, se logró identificar a un sospechoso oriundo de la localidad.

En consecuencia, efectivos policiales se trasladaron a la ciudad de Trenque Lauquen, donde, en colaboración con la Comisaría 1ª de dicha ciudad, se aprehendió a un masculino de 20 años. El detenido intentó darse a la fuga y opuso resistencia, siendo finalmente reducido.

Durante el procedimiento, se secuestraron $4.440.800 provenientes del robo, un arma de fuego tipo pistolón marca Centauro calibre 24, una réplica de pistola calibre 9 mm, dos frascos con marihuana y la motocicleta Triax 150 cc.

El aprehendido fue alojado inicialmente en Trenque Lauquen y posteriormente trasladado a Juan José Paso, quedando a disposición de la Fiscalía Descentralizada de Pehuajó, imputado por “Robo, Hurto Agravado, Tenencia Ilegal de Arma de Fuego, Violación de Domicilio, Atentado y Resistencia a la Autoridad e Infracción a la Ley 23.737”.