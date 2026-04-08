La UCR convoca a elecciones internas para el 7 de junio

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El Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical (UCR) de Nueve de Julio informó a sus afiliados y a la comunidad en general que, mediante la Resolución N.º 01/2026, se ha formalizado la convocatoria a elecciones internas partidarias.

En cumplimiento con lo dispuesto por el Comité de la Provincia de Buenos Aires y la Carta Orgánica Partidaria, los comicios se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de 2026, en el horario de 8:00 a 18:00 horas.

Autoridades a elegir

En el ámbito local, los cargos a renovar en el Comité de Distrito incluyen:

Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero .

. Catorce (14) Vocales Titulares y nueve (9) Vocales Suplentes .

. Delegados a la Honorable Convención Provincial (un titular y un suplente).

Cronograma electoral y presentación de listas

Según el cronograma electoral, la fecha límite para la presentación de listas de candidatos locales ante la Junta Electoral de Distrito es el 8 de mayo de 2026 hasta las 23:59 horas.

Desde el Comité de Distrito se destaca la relevancia de este proceso democrático para fortalecer la institucionalidad del partido y garantizar la participación activa de todos los afiliados radicales en la vida interna de la organización.