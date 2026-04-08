miércoles, abril 8, 2026
20.2 C
Nueve de Julio
miércoles, abril 8, 2026
20.2 C
Nueve de Julio
Política

La UCR convoca a elecciones internas para el 7 de junio

El Comité del distrito llama a todos los afiliados a participar activamente del proceso democrático

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical (UCR) de Nueve de Julio informó a sus afiliados y a la comunidad en general que, mediante la Resolución N.º 01/2026, se ha formalizado la convocatoria a elecciones internas partidarias.

En cumplimiento con lo dispuesto por el Comité de la Provincia de Buenos Aires y la Carta Orgánica Partidaria, los comicios se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de 2026, en el horario de 8:00 a 18:00 horas.

Autoridades a elegir

En el ámbito local, los cargos a renovar en el Comité de Distrito incluyen:

  • Presidente, Vicepresidente, Secretario General y Tesorero.
  • Catorce (14) Vocales Titulares y nueve (9) Vocales Suplentes.
  • Delegados a la Honorable Convención Provincial (un titular y un suplente).

Cronograma electoral y presentación de listas

Según el cronograma electoral, la fecha límite para la presentación de listas de candidatos locales ante la Junta Electoral de Distrito es el 8 de mayo de 2026 hasta las 23:59 horas.

Desde el Comité de Distrito se destaca la relevancia de este proceso democrático para fortalecer la institucionalidad del partido y garantizar la participación activa de todos los afiliados radicales en la vida interna de la organización.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6185

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR