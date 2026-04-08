La Junta Electoral bonaerense intimó a partidos políticos para regularizar afiliaciones

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La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires intimó a 41 partidos provinciales y 21 agrupaciones municipales a regularizar su nómina de afiliados en un plazo improrrogable de 90 días. La medida fue oficializada este miércoles con la publicación en el Boletín Oficial y busca que las fuerzas políticas presenten las fichas de adhesión necesarias para cumplir con los mínimos previstos por la ley.

Entre los partidos provinciales intimados figuran La Libertad Avanza (LLA), la Coalición Cívica (CC), el GEN, el Frente Renovador, Patria Grande, PAIS, Liber.ar, Hacemos, Federal, Fe, Partido Obrero y la fuerza liderada por Miguel Pichetto. En muchos casos, aunque superan el mínimo total de 8.000 afiliados exigidos por la ley, no cumplen con el requisito territorial, que exige al menos el 0,4% del padrón en dos secciones electorales.

Por ejemplo, LLA no alcanza el mínimo en ninguna de las ocho secciones electorales: le faltan 18.179 afiliados en la Primera y 16.508 en la Tercera. En el caso del Frente Renovador, las deudas son mayores a 19.000 en la Primera y Tercera Sección y 4.357 en la Quinta. Otras fuerzas, como la CC-ARI y el GEN, tampoco cumplen con los criterios territoriales.

A nivel municipal, también aparecen agrupaciones con peso político local, como Nuevo Zárate, liderada por el exintendente Osvaldo Cáffaro, así como Nuevo Azul, Bragado con Fe, Acción Marplatense, Juntos por Pehuajó, Compromiso para Crecer de San Nicolás y Diálogo Pergaminense.

La Junta Electoral advirtió que aquellas fuerzas que no regularicen su situación podrían perder su personería jurídica, lo que impediría su participación en elecciones futuras hasta cumplir con los requisitos legales.