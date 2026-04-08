Detienen a un hombre por violencia de género y aprehenden a otro por disturbios en la vía pública

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En el marco de las últimas actuaciones policiales, se procedió a la detención de un masculino de 26 años de edad, domiciliado en esta localidad, en cumplimiento de una medida dispuesta por el Juzgado en lo Correccional N° 2 de Trenque Lauquen. La causa se encuentra caratulada como “desobediencia y violación de domicilio en contexto de violencia de género”.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la estación comunal, en conjunto con efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local. Tras su detención, el imputado fue alojado inicialmente en la dependencia policial de esta ciudad, siendo posteriormente trasladado a otra comisaría de la jurisdicción, donde permanecerá a disposición de la Justicia mientras avanza el proceso penal.

Por otra parte, en un hecho independiente, un hombre de 34 años, también oriundo de este medio, fue aprehendido en la vía pública luego de un llamado al servicio de emergencias 911 que alertó sobre disturbios en inmediaciones de una vivienda.

Según se informó, el sujeto fue identificado como el responsable de generar desorden en el lugar. Tras su traslado a la seccional policial y el cumplimiento de los recaudos legales correspondientes, recuperó la libertad. En el caso intervino el Juzgado de Paz Letrado local.