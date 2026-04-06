Lluvias avanzan sobre el norte bonaerense y llegarían al AMBA hacia la tarde

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Las condiciones meteorológicas continúan inestables en la provincia de Buenos Aires, especialmente en su sector norte, donde durante la jornada se registran lluvias de variada intensidad. Según el seguimiento actualizado, las precipitaciones presentan características entre débiles y moderadas, aunque con núcleos puntualmente más intensos en áreas del norte provincial.

Los acumulados registrados hasta el momento oscilan entre los 30 y 45 milímetros, valores que reflejan una actividad sostenida del sistema, el cual mantiene un desplazamiento definido desde el noroeste hacia el sudeste.

De acuerdo con las estimaciones, este frente de lluvias avanzará hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante la tarde, con un horario probable de llegada situado entre las 17 y las 19 horas. En esa región, se espera que las precipitaciones mantengan en general una intensidad débil a moderada.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles actualizaciones del pronóstico y tomar precauciones ante eventuales acumulaciones de agua, especialmente en zonas urbanas con drenaje limitado.

El monitoreo continúa en tiempo real para evaluar la evolución del fenómeno y su impacto en las distintas localidades de la provincia.