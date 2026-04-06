En +50 Atlético 9 de Julio compitió en Ranchos y finalizó quinto en el Provincial

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Se disputó en la ciudad de Ranchos el primer certamen del año de Newcom mixto categoría +50, organizado por la Federación Provincial de Vóley, a través de su Secretaría de Newcom. El torneo contó con la participación de doce equipos, lo que obligó a implementar un sistema de competencia distinto al habitual.

En este contexto, el equipo del Club Atlético 9 de Julio tuvo un inicio adverso al caer en un partido muy parejo ante Lamadrid por 15-13 y 15-13. Ese resultado terminó siendo determinante, ya que, a pesar de una notable recuperación en los encuentros siguientes, no logró clasificar a la ronda final.

El conjunto mostró un alto nivel en sus presentaciones posteriores, imponiéndose con claridad frente a Trenque Lauquen (15-4 y 15-13), Salliqueló (15-1 y 15-1) y San Vicente (15-4 y 15-1), evidenciando un rendimiento sólido que no se vio reflejado en la tabla final.

El sistema de clasificación establecía el pase a semifinales para los primeros de cada una de las tres zonas y el mejor segundo. Atlético no logró ubicarse entre esos cuatro equipos, por lo que debió disputar el partido por el quinto puesto.

En ese encuentro, se enfrentó al CEF 101, también de 9 de Julio, logrando una victoria por 15-10 y 15-12 que le permitió cerrar el certamen en la quinta posición, un resultado que no condice con el nivel mostrado a lo largo de la competencia.

Más allá de la ubicación final, el equipo mantiene su posición a nivel provincial y ya tiene asegurada su participación en el próximo Torneo Nacional organizado por la FEVA.

El equipo “Kosiuko” estuvo integrado por Maricel Oyarzabal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Claudia Cañizal, Daniel Rodríguez, Rubén Neri, Marcelo Dicasolo, Adrián Spalla, Oscar Spalla, Diego Diez y Marcelo González, bajo la dirección técnica de Susana Reale.