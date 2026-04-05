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Clima

Semana variable en Nueve de Julio: temperaturas de 7° a 24 ° con lluvias y vientos que pueden ser fuerte

En Nueve de Julio, la semana que comienza presentará un clima cambiante, con lluvias hasta el martes

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Domingo de Pascuas: Se espera un día parcialmente nublado con temperaturas frescas. La mínima será de 7 ° y la máxima alcanzará los 19 °. Los vientos soplarán desde el este, con ráfagas de hasta 50 km/h y probabilidad de chaparrones lloviznas durante la tarde y noche.

A nivel nacional, nueve provincias permanecen bajo alerta por tormentas fuertes, aunque la región pampeana tendrá solo precipitaciones leves.

Lunes y martes: Serán los días más complicados de la semana. Una ciclogénesis sobre el este del país traerá lluvias persistentes y viento intenso. Para Nueve de Julio, el lunes se espera una mínima de 13 ° y máxima de 19 °, mientras que el martes las temperaturas oscilarán entre 14 ° y 19 °. Se prevén lluvias de variada intensidad, con acumulados significativos en algunas provincias vecinas y ráfagas que podrían superar los 70 km/h, intensificándose hacia la noche del martes.

Miércoles a viernes: El clima comenzará a estabilizarse. Se esperan días con menor nubosidad y precipitaciones escasas. Las temperaturas oscilarán entre 12 ° y 22 °, con máximas que irán en aumento hacia el sábado, cuando se prevé un pico de 24 ° con mínima de 17 °.

Conclusión: La semana combina treguas temporales con episodios de mal tiempo, por lo que se recomienda precaución especialmente para actividades al aire libre y trabajos agrícolas en la región. El otoño comienza a hacerse sentir, con la segunda mitad de la semana mostrando un clima más estable y agradable.

Pronóstico detallado para Nueve de Julio:

  • Domingo: Mín 7 ° | Máx 19 ° – parcialmente nublado, viento del este y lluvias tarde y noche.
  • Lunes: Mín 13 ° | Máx 19 ° – lluvias intermitentes, ráfagas.
  • Martes: Mín 14 ° | Máx 19 ° – lluvias, viento intenso.
  • Miércoles: Mín 12 ° | Máx 19 ° – mayor estabilidad.
  • Jueves: Mín 13 ° | Máx 19 ° – sol parcial, sin precipitaciones.
  • Viernes: Mín 14 ° | Máx 22 ° – despejado, leve ascenso térmico.
  • Sábado: Mín 17 ° | Máx 24 ° – soleado, clima agradable.

 

 

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