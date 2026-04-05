Ganó Naón y la lucha por la cima sigue con San Martín: separados por solo un punto

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Luego de la suspensión por inclemencias climáticas, la Liga Nuevejuliense de Fútbol completó la decimonovena fecha del Torneo “A” este fin de semana, dejando equipos tanto en la cima como en la zona media-baja de la tabla.

Fue por la Fase I del Campeonato 2025/2026, donde 8 clasificados disputarán la Fase II o play-off, donde luego de encuentros ida y vuelta el que gana, sigue rumbo a ganar la instancia.

San Martín y La Niña empataron 1 a 1

El sábado abrió la jornada el encuentro entre el líder San Martín y La Niña en el estadio Santiago Noé Bastarriza. San Martín se adelantó con un gol de Lucca Coutiño, pero José Di Zeo igualó para La Niña, sellando un 1 a 1 que mantiene al puntero con 41 puntos, mientras que La Niña suma 13.

Resultados destacados del domingo de Pascua

Atlético Naón 2 – 0 Agustín Álvarez (goles de Emiliano Perujo y Enzo Bracco). Con este triunfo, el escolta llega a 40 puntos y sigue presionando al líder.

(goles de Emiliano Perujo y Enzo Bracco). Con este triunfo, el escolta llega a 40 puntos y sigue presionando al líder. Atlético French 2 ( goles de Joaquín Sussi y Santiago Molina ) – 1 Once Tigres (Tomás Remolgao para Once Tigres). Este partido redefine la pelea en la parte alta de la tabla.

goles de Joaquín Sussi y Santiago Molina (Tomás Remolgao para Once Tigres). Este partido redefine la pelea en la parte alta de la tabla. Atlético Quiroga 0 – 3 Atlético 9 de Julio ( Nicolás Cardell , Nicolás Gutiérrez y Pablo Maccagnani ) . Un triunfo clave para Atlético 9 de Julio en su lucha por posiciones intermedias.

Nicolás Cardell Nicolás Gutiérrez y Pablo Maccagnani . Un triunfo clave para Atlético 9 de Julio en su lucha por posiciones intermedias. Deportivo San Agustín 3 (Ignacio Tamborenea,2-Matías Pérez) – 1 Atlético Patricios (Iván Montenegro anotó para Patricios). San Agustín suma tres puntos fundamentales para mantenerse cerca de la zona alta.

Claves de la jornada

La lucha por la cima sigue entre San Martín y Atlético Naón, separados por solo un punto.

La zona media-baja continúa muy peleada, con El Fortín, Atlético Quiroga y Atlético Patricios intentando mantenerse en la disputa por la permanencia en la Fase II.

Con la fecha 19 completada, la emoción se traslada a la siguiente jornada, donde cada punto será vital para definir la clasificación y los puestos de descenso.

Tabla de posiciones

Pos Equipo Pts 1 San Martín 41 2 Atlético Naón 40 3 Atlético French 35 4 Once Tigres 32 5 Deportivo San Agustín 30 6 Libertad 29 7 Atlético 9 de Julio 25 8 El Fortín 21 9 Atlético Quiroga 19 10 Agustín Álvarez 17 11 Atlético Patricios 16 12 La Niña 13

Fecha Vigésima

Agustín Álvarez – San Martín

Libertad – Atlético Naón

Once Tigres- El Fortín

Atlético 9 de Julio -Atlético French

Atlético Patricios – Atlético Quiroga

La Niña- Deportivo San Agustín