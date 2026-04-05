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Alerta amarilla por lluvias para un amplio sector bonaerense que incluye a Nueve de Julio y distrito vecinos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por lluvias que afectará a varias zonas del país desde este lunes 6 hasta el martes 7 de abril. Se esperan precipitaciones persistentes, algunas localmente intensas, con acumulados que podrían superar los 70 mm en áreas puntuales

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El fenómeno climático afectará a múltiples sectores, incluyendo las zonas DC 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, así como el norte y este de las zonas 5 y 6.

Para el lunes 6 de abril, se prevé que durante la madrugada las zonas DC 4, 11 y el norte de la 6 experimenten lluvias persistentes de variada intensidad, con precipitaciones acumuladas entre 10 y 30 mm. A partir de la noche, el resto de las zonas se verá afectado por lluvias más intensas, con acumulados entre 30 y 60 mm, pudiendo superarse de manera localizada.

El martes 7 de abril, las lluvias continuarán durante toda la jornada. Entre la madrugada y la tarde, los municipios bajo alerta amarilla podrían recibir precipitaciones acumuladas entre 30 y 60 mm, con posibilidades de superar 70-80 mm en algunas zonas. Los períodos de mayor intensidad se esperan entre las 6 y las 12 horas.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones al transitar, evitar zonas inundables y mantenerse informados a través de los canales oficiales. Además, se aconseja asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el agua y no realizar actividades al aire libre durante los períodos de mayor precipitación.

 

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