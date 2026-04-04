San Martín y La Niña abren la continuidad de la fecha 19 suspendida por lluvias

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La emoción vuelve a la Liga Nuevejuliense de Fútbol luego de que las inclemencias climáticas obligaran a suspender la decimonovena fecha el pasado fin de semana.

La actividad se reanudará este sábado con el duelo entre San Martín y La Niña, y tendrá su cierre este domingo de Pascua, cuando se complen los restantes encuentros.

El campeonato entra en una etapa decisiva, con los equipos peleando tanto en la cima como en la zona baja de la tabla por un lugar en la Fase II. Cada punto comienza a pesar y los márgenes de error son cada vez más reducidos.

San Martín busca sostener la cima

El líder Atlético San Martín, que encabeza la tabla con 40 puntos, será local en el estadio Santiago Noé Bastarriza frente a La Niña. El conjunto puntero intentará dar otro paso firme hacia la conquista de la primera fase.

Enfrente estará La Niña, último con 12 unidades, que afronta un desafío complejo pero con la necesidad de sumar para alimentar sus chances.

Expectativa en la pelea de arriba

El escolta Atlético Naón (37 puntos) tendrá un compromiso exigente cuando reciba a Agustín Álvarez en Carlos María Naón. El local buscará achicar distancias con la punta, mientras que la visita (17) está obligada a ganar para no perder terreno en la lucha por meterse entre los ocho mejores.

La pelea por el octavo puesto

Uno de los focos principales de la fecha está en la definición del último boleto a la siguiente instancia. El reciente triunfo de El Fortín por 3 a 0 ante Libertad dejó la tabla al rojo vivo en la zona media-baja.

En ese contexto, Atlético Quiroga (19) será local ante Atlético 9 de Julio (22) en un duelo determinante, mientras que Atlético Patricios (16) visitará a Deportivo San Agustín (27) con la obligación de sumar para seguir con aspiraciones.

Además, completan la jornada Atlético French frente a Once Tigres, en otro cruce que puede tener incidencia directa en la parte alta de la clasificación.

Programa de partidos y árbitros (fecha 19)

San Martín vs. La Niña (sábado) – Guillermo Bonello

Atlético Naón vs. Agustín Álvarez – Enrique Márquez

Atlético French vs. Once Tigres – Martín Moreno

Atlético Quiroga vs. Atlético 9 de Julio – Martín Utello

Deportivo San Agustín vs. Atlético Patricios – Diego Romero

Tabla de posiciones

Atlético San Martín – 40 pts Atlético Naón – 37 pts Once Tigres – 32 pts Atlético French – 32 pts Libertad – 29 pts San Agustín – 27 pts Atlético 9 de Julio – 22 pts El Fortín – 21 pts Atlético Quiroga – 19 pts Agustín Álvarez – 17 pts Atlético Patricios – 16 pts La Niña – 12 pts

La Liga Nuevejuliense entra en un tramo vibrante. La continuidad de la fecha 19 y su finalización en Pascua marcarán el rumbo de los equipos que sueñan con seguir en carrera y pelear por el título.