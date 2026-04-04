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Mariano Navone, el orgullo de Nueve de Julio, se mete en la final del torneo de Bucarest

El joven tenista remontó un partido complicado y, con garra y precisión, aseguró su pase a la final del ATP de Bucarest, consolidándose como una de las promesas del tenis argentino

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Mariano Navone, el joven tenista argentino oriundo de Nueve de Julio, dio un paso histórico en su carrera al clasificarse para la final del torneo ATP de Bucarest tras vencer en un intenso partido de semifinales al neerlandés Botic Van De Zandschulp.

El encuentro fue un verdadero test de resiliencia y concentración. Navone comenzó el partido con un primer set difícil, cayendo 5-7 frente a un rival experimentado. Sin embargo, el argentino no se dejó abatir. Con saques precisos, devoluciones inteligentes y una mente estratégica, logró imponerse en el segundo set por 7-6, demostrando su capacidad de adaptación y fortaleza mental.

El tercer set fue un espectáculo de tenacidad. Navone mantuvo su calma ante un Van De Zandschulp que mostró gestos de frustración y descontento, mientras que el jugador de Nueve de Julio consolidaba su juego con consistencia y precisión. Finalmente, Navone cerró el partido con un 7-5, asegurando un lugar en la final del torneo y dejando en claro que su talento y esfuerzo son cada vez más reconocidos en el circuito ATP.

Este triunfo no solo representa un hito personal para Mariano Navone, sino también un orgullo para el tenis argentino. Ahora, el joven de 60° en el ranking ATP se prepara para disputar la final con la motivación de un jugador que ha demostrado que la combinación de habilidad, estrategia y mentalidad ganadora puede superar cualquier desafío.

Mariano Navone jugará la final este domingo de Pascua con el español Daniel Merida, que derrotó al húngaro Fabian Marozsan luego de perder el primer set 7-6, por 6-3 y 6-1.

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