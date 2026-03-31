Trágico choque frontal en Ruta Nacional 5: cuatro muertos en un siniestro entre un camión y una camioneta

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Un trágico accidente ocurrió en la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 284, en jurisdicción de Nueve de Julio, antes del límite con Carlos Casares, donde un choque frontal dejó como saldo cuatro personas fallecidas.

De acuerdo a la reconstrucción preliminar del hecho, el siniestro se inició ceca de las 21.55, cuando un camion con acoplado, perdió el control y se desplazó hacia la banquina. Al intentar retomar la cinta asfáltica, el acoplado realizó un “efecto tijera”, quedando atravesado parcialmente sobre la calzada.

En ese contexto, una camioneta Renault Koleos, en la que viajaban cuatro hombres oriundos de Carlos Casares, realizó una maniobra evasiva para esquivar el acoplado, saliéndose hacia la banquina. Sin embargo, al intentar reincorporarse a la Ruta Nacional 5, el vehículo terminó impactando de manera frontal contra otro camión que circulaba en sentido contrario, el cual oriundo de Mendoza transportaba arena.

Los vehículos involucrados son, un camión Mercedes Benz modelo 1634, conducido por Daniel Dante Algañaraz, de 48 años, de Mendoza y un camión Iveco modelo 170, guiado por Dante Iván Benítez, de 44 años, ambos sin sufrir lesiones, circulaban en el mismo sentido Nueve de Julio-Carlos Casares, en tanto el vehículo de menor porte lo hacia desde Carlos Casares hacia Nueve de Julio.

Como consecuencia del violento impacto, los cuatro ocupantes de la camioneta fallecieron en el acto. Las víctimas fueron identificadas como Julio César (52), Federico (53) y Ezequiel (32) Ballesteros, y Horacio Delfor Aroski (65).

Tras el siniestro, la Ruta Nacional 5 permaneció completamente cortada en ambos sentidos, mientras trabajaron en el lugar dotaciones de bomberos, efectivos policiales y equipos de emergencias médicas, llevando adelante tareas de rescate, peritajes y ordenamiento del tránsito.

En la investigación del hecho interviene la UFI 2 del Departamento Judicial de Mercedes, con la presencia en el lugar del ayudante fiscal del distrito, quien supervisa las actuaciones y la preservación de la escena del accidente.

Las causas del accidente continúan siendo materia de investigación, aunque la principal hipótesis está centrada en la pérdida de control del primer camión y la posterior maniobra que derivó en el desenlace fatal.