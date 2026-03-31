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Política

La vicegobernadora bonaerense reflexiona sobre la cultura en tiempos de dictadura

El encuentro contó con la participación de jóvenes bonaerenses y funcionarios, y se realizó junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Matanza y la Dirección de Juventudes de la Municipalidad de Tapalqué.

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La Vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, participó de un conversatorio virtual en el marco del Mes de la Memoria, a 50 años del Golpe cívico-militar más sangriento de la historia argentina. El encuentro, organizado por la Dirección de Políticas Sociales Integrales del Senado de la Provincia de Buenos Aires, reunió a dos generaciones para reflexionar sobre la cultura en tiempos de dictadura. Magario condenó fuertemente el terrorismo de Estado y reivindicó las banderas de Memoria, Verdad y Justicia. “La dictadura fue un plan sistemático para matar y destruir a aquellos que soñaban con transformar la Argentina”, afirmó. La Vicegobernadora también destacó la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y llamó a las nuevas generaciones a seguir su ejemplo. El doctor Norberto Liwsky, a cargo de la Dirección de Políticas Sociales Integrales, explicó que el objetivo del conversatorio fue situar en el debate político el terrorismo de Estado vinculado con la cultura y la resistencia que la cultura le hizo a la dictadura. Liwsky mencionó la cantidad de libros que fueron censurados y quemados durante la última dictadura cívico-militar, estimando que unas 24 toneladas de libros, fascículos y discos fueron destruidos.

 

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