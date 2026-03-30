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Tormentas intensas afectarán la región este miércoles: alertas naranja y amarilla

Un frente frío provocará lluvias fuertes, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo. Las zonas bajo alerta naranja registrarán precipitaciones más abundantes durante la madrugada, mientras que la alerta amarilla se mantendrá hasta la noche con un desplazamiento lento de las tormentas hacia el norte.

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El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas naranja y amarilla por tormentas que afectarán a varias zonas del país durante el día miércoles 1 de abril.

Alerta Naranja

Durante la madrugada del miércoles, un frente frío de lento desplazamiento afectará las zonas bajo alerta naranja con lluvias y tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas.

Se esperan fenómenos acompañantes como:

  • Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
  • Precipitaciones abundantes en cortos períodos, con acumulados estimados entre 60 y 100 mm, que podrían ser superados de manera puntual.
  • Actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.

A partir de la mañana, se prevé una leve disminución en la intensidad de las tormentas, por lo que la alerta pasará a amarilla hasta horas de la tarde.

Alerta Amarilla

En los municipios bajo alerta amarilla, las tormentas afectarán durante la madrugada las zonas DC5, DC7 y DC12, manteniéndose hasta la tarde. Luego, se prevé un lento desplazamiento hacia el norte, alcanzando por la noche las zonas DC4, DC10 y DC11.

Se esperan condiciones como:

  • Ráfagas de viento de hasta 80 km/h.
  • Precipitaciones acumuladas entre 40 y 70 mm, pudiendo superarse en forma puntual.

Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad y mantenerse informados sobre posibles actualizaciones del pronóstico.

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