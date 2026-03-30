Tormentas intensas afectarán la región este miércoles: alertas naranja y amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido alertas naranja y amarilla por tormentas que afectarán a varias zonas del país durante el día miércoles 1 de abril.
Alerta Naranja
Durante la madrugada del miércoles, un frente frío de lento desplazamiento afectará las zonas bajo alerta naranja con lluvias y tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas.
Se esperan fenómenos acompañantes como:
- Ráfagas de viento que podrían superar los 90 km/h.
- Precipitaciones abundantes en cortos períodos, con acumulados estimados entre 60 y 100 mm, que podrían ser superados de manera puntual.
- Actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo.
A partir de la mañana, se prevé una leve disminución en la intensidad de las tormentas, por lo que la alerta pasará a amarilla hasta horas de la tarde.
Alerta Amarilla
En los municipios bajo alerta amarilla, las tormentas afectarán durante la madrugada las zonas DC5, DC7 y DC12, manteniéndose hasta la tarde. Luego, se prevé un lento desplazamiento hacia el norte, alcanzando por la noche las zonas DC4, DC10 y DC11.
Se esperan condiciones como:
- Ráfagas de viento de hasta 80 km/h.
- Precipitaciones acumuladas entre 40 y 70 mm, pudiendo superarse en forma puntual.
Las autoridades locales recomiendan extremar precauciones, evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad y mantenerse informados sobre posibles actualizaciones del pronóstico.