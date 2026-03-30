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Inestabilidad y tormentas afectan a la provincia de Buenos Aires

El Servivio Meteorológico Nacional alertan por focos localmente fuertes. Las condiciones más intensas se esperan entre la noche del lunes y la tarde del martes

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La provincia de Buenos Aires atraviesa un nuevo período de inestabilidad meteorológica este lunes, con lluvias y tormentas aisladas que afectan principalmente al centro y norte del territorio durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

Según el panorama actual, se registran tormentas dispersas en el centro-oeste y norte provincial, mientras que en otras áreas predominan neblinas y bancos de niebla que  se encuentran en disipación, mejorando momentáneamente la visibilidad.

Hacia la noche, la situación tenderá a intensificarse en el sudoeste bonaerense debido al avance de un frente frío de lento desplazamiento. Este sistema provocará nuevas lluvias y tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían adquirir intensidad localmente fuerte, con ráfagas, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. Estas condiciones podrían extenderse hasta las primeras horas de la madrugada del martes.

Para el martes, se prevé que la inestabilidad persista sobre el sudoeste de la provincia, donde continuarán desarrollándose tormentas aisladas. Algunas de ellas podrían volver a ser fuertes, especialmente durante la tarde, manteniendo el riesgo de fenómenos intensos en esa región.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante eventuales alertas y tomar precauciones, especialmente en zonas donde se registren tormentas más intensas.

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