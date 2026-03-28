sábado, marzo 28, 2026
27.2 C
Nueve de Julio
sábado, marzo 28, 2026
27.2 C
Nueve de Julio
Clima

La lluvia es de 11.1mm en la ciudad de Nueve de Julio

Es el registro de la hora 15 de la Estación local del Servicio Meteorológico Nacional

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Según el Registro de la Hora 15 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la localidad ha registrado hasta el momento 11,1 mm de lluvia. El pronóstico indica que las precipitaciones continuarán durante lo que resta del día de hoy.

El SMN prevé que la lluvia se mantenga durante todo el domingo y el lunes, extendiéndose hasta la mañana del martes, con precipitaciones de intensidad variable. Se recomienda a los vecinos extremar precauciones al transitar por calles y rutas, así como atender posibles anegamientos en zonas bajas de la ciudad.

Se espera que, tras este período de lluvias, las condiciones climáticas comiencen a mejorar hacia el martes por la tarde, aunque con nubosidad parcial durante el resto de la jornada.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6174

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR