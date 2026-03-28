La lluvia es de 11.1mm en la ciudad de Nueve de Julio

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Según el Registro de la Hora 15 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la localidad ha registrado hasta el momento 11,1 mm de lluvia. El pronóstico indica que las precipitaciones continuarán durante lo que resta del día de hoy.

El SMN prevé que la lluvia se mantenga durante todo el domingo y el lunes, extendiéndose hasta la mañana del martes, con precipitaciones de intensidad variable. Se recomienda a los vecinos extremar precauciones al transitar por calles y rutas, así como atender posibles anegamientos en zonas bajas de la ciudad.

Se espera que, tras este período de lluvias, las condiciones climáticas comiencen a mejorar hacia el martes por la tarde, aunque con nubosidad parcial durante el resto de la jornada.