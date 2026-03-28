El radicalismo bonaerense se reunió en Saladillo y busca consolidarse como alternativa de poder

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El sector del radicalismo con mayor representación territorial de la provincia de Buenos Aires llevó adelante un multitudinario encuentro en Saladillo, que reunió a más de 500 dirigentes provenientes de las ocho secciones electorales. La convocatoria incluyó al bloque mayoritario de legisladores en la Cámara de Diputados bonaerense, representantes nacionales e intendentes, con el objetivo central de posicionarse como una alternativa real de poder.

Durante la jornada, los participantes coincidieron en un diagnóstico crítico sobre la situación actual. “Los extremos le han hecho mucho daño a nuestro país y puntualmente a la provincia de Buenos Aires. Los bonaerenses se ven afectados por la pérdida del poder adquisitivo, la incertidumbre laboral, el deterioro de la seguridad y las ineficientes prestaciones en materia de salud”, expresaron.

El encuentro se desarrolló bajo el lema “Pensar el presente y construir futuro” y contó con una apertura encabezada por la anfitriona y presidenta del bloque, Alejandra Lordén, junto al diputado provincial Valentín Miranda, el diputado nacional Pablo Juliano y el intendente de General Viamonte, Franco Flexas.

Participaron además 13 intendentes de distintos distritos: Franco Flexas (General Viamonte), José Luis Salomón (Saladillo), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Salvador Serenal (Lincoln), Ramón “Tito” Capra (General Alvear), Román Bouvier (Rojas), Lisandro Hourcade (Magdalena), Maximiliano Suescun (Rauch), Martín Randazzo (General Lamadrid), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego), Javier Andres (Adolfo Alsina) y Esteban Santoro (General Madariaga). También formaron parte la diputada provincial Priscila Minnaard y la senadora provincial Natalia Quintana.

A lo largo de los distintos paneles y exposiciones, se remarcó la importancia de avanzar en la construcción de una propuesta con identidad propia, capaz de interpretar las demandas sociales y ofrecer respuestas concretas frente a una realidad compleja. En ese sentido, se planteó que existe una creciente desconexión entre la política y la vida cotidiana de los bonaerenses.

“Ingresos que no alcanzan, inflación persistente y servicios en retroceso configuran un escenario que exige no sólo crítica, sino también capacidad de gestión y vocación de diálogo”, señalaron, al tiempo que destacaron la necesidad de fortalecer equipos técnicos, incorporar nuevas miradas y desarrollar una agenda enfocada en soluciones sostenibles.

El encuentro también contó con la participación de especialistas y referentes en distintas áreas. El experto en educación Axel Rivas analizó el impacto de la inteligencia artificial en el sistema educativo, mientras que las periodistas Sandra Borghi y Mariel Di Lenarda abordaron los desafíos actuales de la comunicación. Por su parte, el analista Gonzalo Aziz presentó un diagnóstico de la coyuntura política nacional y provincial, y Rosendo Grobocopatel reflexionó sobre la comunicación política en la era digital.

El encuentro dejó como conclusión la intención del radicalismo bonaerense de consolidar un espacio propio, con vocación de gobierno y capacidad de dar respuesta a las principales demandas de la sociedad.