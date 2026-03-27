Alerta amarilla por tormentas en la provincia de Buenos Aires: lluvias intensas y ráfagas de hasta 70 km/h

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La provincia de Buenos Aires experimentará entre hoy y mañana un marcado aumento de la humedad y la inestabilidad atmosférica, dando lugar a un escenario propicio para el desarrollo de lluvias y tormentas de variada intensidad.

De acuerdo al informe, durante la madrugada y la mañana de este sábado 28 de marzo, los municipios del norte provincial comprendidos en alerta amarilla —correspondientes a las zonas DC 4 y 10— serán los primeros en ser afectados por precipitaciones y tormentas, algunas de ellas localmente fuertes.

En tanto, el resto de las zonas bajo alerta amarilla podrían registrar tormentas intensas a partir de la tarde del mismo día, extendiendo las condiciones de inestabilidad a gran parte del territorio bonaerense.

Se espera que estos fenómenos estén acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades de hasta 70 km/h.

En cuanto a los valores de precipitación acumulada, se estiman entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en algunos sectores estos registros sean superados de manera puntual.