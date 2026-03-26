UCR: de cara a las elecciones internes el 31 de marzo vence el plazo para presentar las afiliaciones

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La Junta Electoral de la Unión Cívica Radical (UCR) del distrito de Nueve de Julio resolvió una serie de medidas organizativas en el marco del proceso de renovación de autoridades partidarias convocado para el próximo 7 de junio de 2026.

La decisión fue adoptada el 19 de marzo, durante una reunión virtual que contó con la presencia de sus tres miembros titulares. En ese contexto, se ratificó que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires es la encargada de confeccionar y mantener actualizado el registro de afiliados y el padrón electoral partidario, conforme a la Carta Orgánica.

Uno de los puntos centrales de la resolución establece que el plazo para la presentación de nuevas fichas de afiliación ante la Junta Electoral provincial vencerá el 31 de marzo a las 18 horas. Este paso es indispensable para garantizar la correcta exhibición de padrones y el ejercicio de los derechos de los afiliados.

Asimismo, se destacó la implementación obligatoria del SISAPP, herramienta dispuesta por el Juzgado Federal con competencia electoral. Según indicaron, este sistema permitió mejorar significativamente la gestión de los procesos afiliatorios, aunque no reemplaza los requisitos tradicionales: las fichas en papel deberán seguir presentándose con copias de DNI, firmas certificadas y demás datos exigidos por la legislación vigente.

En cuanto a la logística, se dispuso un cronograma para que las juntas distritales eleven la nómina de nuevos afiliados y bajas, organizando la documentación por secciones electorales. Las fichas deberán ser entregadas en el comité provincial en cajas ordenadas según criterios específicos, incluyendo separación por distrito, género, nacionalidad y edad.

A nivel local, la Junta Electoral distrital resolvió constituirse el lunes 30 de marzo, de 20 a 22 horas, en la sede partidaria ubicada en Tucumán 1221, donde se recepcionará la documentación que será presentada al día siguiente ante el organismo provincial.

Además, se establecieron domicilios electrónicos para la comunicación oficial y se dispuso la remisión digital de la resolución, el padrón, instructivos del sistema y nómina de certificadores a las autoridades partidarias y actores involucrados en el proceso interno.

La resolución fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la Junta Electoral distrital: Guillermo Rocca, Analía Buffone y Graciela Bonardi.