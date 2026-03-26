Senador sanjuanino pidió internas abiertas en el PJ y un proceso federal para reorganizar el peronismo rumbo a 2027

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El senador nacional Sergio Uñac impulsó la realización de elecciones internas abiertas dentro del Partido Justicialista antes de que finalice 2026, con el objetivo de ordenar al peronismo y definir una estrategia competitiva de cara a los comicios presidenciales de 2027.

A través de una carta dirigida a la conducción nacional del PJ, el exgobernador de San Juan planteó la necesidad de encarar un proceso de reorganización que sea “profundo, participativo y federal”, en un contexto político marcado por la derrota electoral de 2023 y el nuevo escenario bajo la presidencia de Javier Milei.

Uñac sostuvo que el justicialismo debe anticiparse en la definición de su estrategia para “competir con mayor solidez” frente al oficialismo y advirtió que el cronograma electoral vigente resulta insuficiente para construir consensos amplios. En ese sentido, también expresó preocupación por la incertidumbre en torno a las reglas electorales, especialmente ante la suspensión de las PASO en 2025.

En su planteo, el senador apeló a una histórica consigna de Juan Domingo Perón —“la organización vence al tiempo”— para remarcar la necesidad de avanzar en paralelo tanto en la elaboración de un programa de gobierno como en la selección de una candidatura con tiempo suficiente para instalarse en la sociedad.

Una interna abierta y con base federal

El dirigente sanjuanino propuso que la interna del PJ sea abierta a independientes, con el objetivo de ampliar la base de apoyo del peronismo e incorporar a sectores sociales, sindicales, empresariales, académicos y culturales que se alejaron en los últimos años.

Asimismo, planteó que el debate interno debe desarrollarse en todo el país, con instancias en provincias, municipios y unidades básicas, buscando construir una propuesta de gobierno con fuerte anclaje territorial para el período 2027-2031.

“Más importantes que los nombres son los marcos de ideas”, afirmó Uñac, al tiempo que consideró que el peronismo debe ofrecer un horizonte de desarrollo, estabilidad y justicia social como alternativa al rumbo económico actual.

Críticas al Gobierno y ejes programáticos

En su carta, el senador cuestionó las políticas del Gobierno nacional al señalar que han profundizado desequilibrios estructurales, debilitado capacidades del Estado y deteriorado las condiciones de vida. También mencionó la caída de la inversión en áreas estratégicas como ciencia, tecnología, infraestructura y educación.

En paralelo, vinculó su propuesta con los movimientos recientes dentro del peronismo, donde distintos sectores comenzaron a impulsar armados federales desde las provincias para reconstruir el espacio político.

Uñac advirtió sobre el riesgo de fragmentación y el “cuentapropismo electoral” en un calendario que incluye elecciones en 22 provincias, además de cargos legislativos y municipales.

Finalmente, adelantó algunos ejes que deberían formar parte del debate interno, entre ellos la transición energética, el desendeudamiento externo, la transformación educativa y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo.

El senador cerró con una definición política sobre el rol del Estado: “Cuando la política se retira, no aparece la libertad, aparece la desigualdad”, y llamó a reconstruir una propuesta que recupere los pilares históricos del peronismo con equilibrio fiscal y desarrollo social.