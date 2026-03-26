Petrecca cuestionó la convocatoria de Kicillof a intendentes y la calificó como “electoralista”

El senador provincial y presidente del bloque PRO, Pablo Petrecca, criticó la convocatoria realizada por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a intendentes para analizar la situación económica nacional, al considerar que la iniciativa responde más a intereses políticos que a la búsqueda de soluciones para los municipios.

En ese sentido, el legislador remarcó que la provincia atraviesa una situación compleja, con dificultades en áreas sensibles como seguridad, educación, carga impositiva y el funcionamiento de IOMA. Según expresó, en este contexto resulta desacertado convocar a los jefes comunales para debatir sobre la economía nacional en lugar de generar espacios de trabajo orientados a resolver los problemas que afectan directamente a los bonaerenses.

Petrecca también sostuvo que los intendentes requieren herramientas concretas para responder a las demandas de sus comunidades, y señaló que muchas de esas responsabilidades recaen en el gobierno provincial. A su entender, los municipios enfrentan diariamente las consecuencias de lo que definió como una ausencia del Estado provincial, debiendo dar respuestas sin el acompañamiento necesario.

Asimismo, el senador consideró que el accionar del gobernador está enfocado en su posicionamiento político de cara al próximo año electoral. En esa línea, cuestionó que la convocatoria busque responsabilizar al gobierno nacional por la situación de la provincia, sin asumir la gestión de los últimos años.

Finalmente, Petrecca recordó su experiencia como intendente de Junín, y aseguró que durante más de seis años de gestión no fue convocado por la administración provincial para abordar problemáticas o proyectos locales. Según afirmó, esta falta de diálogo se repite en la mayoría de los distritos bonaerenses.

No obstante, el legislador reiteró su disposición al diálogo institucional, siempre que exista una agenda orientada a brindar soluciones concretas a los municipios. “Vamos a estar cuando se trate de acompañar a los intendentes en su tarea diaria, pero no para participar de encuentros con fines meramente electorales”, concluyó.