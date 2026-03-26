“El galope de la cebra”: el cuento de la nuevejuliense Emiliana Chávez llega a la Feria del Libro de Buenos Aires

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La abogada Emiliana Chávez, vecina de Nueve de Julio que litiga en causa propia para mejorar la calidad de vida de su enfermedad crónica, vivirá uno de los momentos más emocionantes de su incipiente carrera literaria: su cuento “El galope de la cebra: El secreto de Emiliana” será presentado en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se llevará a cabo del 23 de abril al 11 de mayo. La obra se podrá encontrar en el Pabellón Azul, Stand 337, junto a la editorial @acercandonoscultura.

“¡Todavía no puedo creer que estoy escribiendo esto! Con una emoción que no me cabe en el pecho, les cuento que mi pequeño gran proyecto estará presente en la feria”, compartió Emiliana a través de sus redes sociales, expresando su entusiasmo por la oportunidad de mostrar su historia a un público más amplio.

El proyecto contó con un apoyo clave de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda., cuya gestión destacó por su compromiso con la comunidad local. Emiliana expresó su agradecimiento especial a Matías Losinno, presidente de la cooperativa, por su disposición y respaldo desde el inicio del proyecto.

Además, la autora destacó el papel fundamental de su familia y amigos, que la acompañaron en cada etapa del proceso creativo: “Sin ustedes, nada de esto tendría el mismo sentido”, escribió emocionada.

El cuento, todavía en producción, promete ser una propuesta atractiva dentro de la literatura infantil, y la autora también está finalizando su página web para brindar información y mantener contacto con los lectores interesados.

Emiliana Chávez invita a todos a acercarse a su stand en la feria y descubrir el secreto de la cebra que galopa fuerte…. Y seguramente recorrerá la Feria del Libro!