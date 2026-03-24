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Torneo A

San Martín mantiene la punta con un triunfo categótico ante Atlético Patricios

Se completó la decimoctava fecha de la fase I del Torneo "A" de la Liga Nuevejuliense, y fue tarde de visitantes ya que French ganó 2 a 0 y se mete en la pelea por los primeros puestos tras vencer 2-0 a Libertad.

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La tarde de este martes Feriado Nacional se completó la decimoctava fecha del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense 2025/2026. En un encuentro disputado en el estadio de Atlético Patricios, el equipo visitante San Martín se impuso 3-0 con goles de Matías Urquiza, Enzo Monjada y Lucas Coutiño. Con esta victoria, San Martín se mantiene firme en la cima de la tabla con 40 puntos, dejando a Atlético Naón en el segundo lugar con 37 unidades.

Por su parte, en el “Césped del Lagunero”, Atlético French derrotó 2-0 a Libertad con tantos de Santiago Molina y Brian Rodríguez, sumando tres puntos valiosos que le permiten compartir la tercera posición con Once Tigres, ambos con 32 puntos.

Resultados de la fecha:

  • Atlético Patricios 0 – 3 San Martín (Matías Urquiza, Enzo Monjada, Lucas Coutiño) – Árbitro: Walter Medrano
  • Libertad 0 – 2 Atlético French (Santiago Molina, Brian Rodríguez) – Árbitro: Diego Romero

Tabla de posiciones:

PosiciónEquipoPuntos
1Atlético San Martín40
2Atlético Naón37
3Once Tigres32
4Atlético French32
5Libertad29
6San Agustín27
7Atlético 9 de Julio22
8Atlético Quiroga19
9El Fortín18
10Agustín Álvarez17
11Atlético Patricios16
12La Niña12

 

Próxima fecha – Decimonovena:

  • San Martín – La Niña
  • Agustín Álvarez – Atlético Naón
  • El Fortín – Libertad
  • Atlético French – Once Tigres
  • Atlético Quiroga – Atlético 9 de Julio
  • Atlético Patricios – San Agustín

 

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