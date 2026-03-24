San Martín mantiene la punta con un triunfo categótico ante Atlético Patricios

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La tarde de este martes Feriado Nacional se completó la decimoctava fecha del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense 2025/2026. En un encuentro disputado en el estadio de Atlético Patricios, el equipo visitante San Martín se impuso 3-0 con goles de Matías Urquiza, Enzo Monjada y Lucas Coutiño. Con esta victoria, San Martín se mantiene firme en la cima de la tabla con 40 puntos, dejando a Atlético Naón en el segundo lugar con 37 unidades.

Por su parte, en el “Césped del Lagunero”, Atlético French derrotó 2-0 a Libertad con tantos de Santiago Molina y Brian Rodríguez, sumando tres puntos valiosos que le permiten compartir la tercera posición con Once Tigres, ambos con 32 puntos.

Resultados de la fecha:

Atlético Patricios 0 – 3 San Martín (Matías Urquiza, Enzo Monjada, Lucas Coutiño) – Árbitro: Walter Medrano

Libertad 0 – 2 Atlético French (Santiago Molina, Brian Rodríguez) – Árbitro: Diego Romero

Tabla de posiciones:

Posición Equipo Puntos 1 Atlético San Martín 40 2 Atlético Naón 37 3 Once Tigres 32 4 Atlético French 32 5 Libertad 29 6 San Agustín 27 7 Atlético 9 de Julio 22 8 Atlético Quiroga 19 9 El Fortín 18 10 Agustín Álvarez 17 11 Atlético Patricios 16 12 La Niña 12

Próxima fecha – Decimonovena: