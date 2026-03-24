San Martín mantiene la punta con un triunfo categótico ante Atlético Patricios

La tarde de este martes Feriado Nacional se completó la decimoctava fecha del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense 2025/2026. En un encuentro disputado en el estadio de Atlético Patricios, el equipo visitante San Martín se impuso 3-0 con goles de Matías Urquiza, Enzo Monjada y Lucas Coutiño. Con esta victoria, San Martín se mantiene firme en la cima de la tabla con 40 puntos, dejando a Atlético Naón en el segundo lugar con 37 unidades.
Por su parte, en el “Césped del Lagunero”, Atlético French derrotó 2-0 a Libertad con tantos de Santiago Molina y Brian Rodríguez, sumando tres puntos valiosos que le permiten compartir la tercera posición con Once Tigres, ambos con 32 puntos.
Resultados de la fecha:
- Atlético Patricios 0 – 3 San Martín (Matías Urquiza, Enzo Monjada, Lucas Coutiño) – Árbitro: Walter Medrano
- Libertad 0 – 2 Atlético French (Santiago Molina, Brian Rodríguez) – Árbitro: Diego Romero
Tabla de posiciones:
|Posición
|Equipo
|Puntos
|1
|Atlético San Martín
|40
|2
|Atlético Naón
|37
|3
|Once Tigres
|32
|4
|Atlético French
|32
|5
|Libertad
|29
|6
|San Agustín
|27
|7
|Atlético 9 de Julio
|22
|8
|Atlético Quiroga
|19
|9
|El Fortín
|18
|10
|Agustín Álvarez
|17
|11
|Atlético Patricios
|16
|12
|La Niña
|12
Próxima fecha – Decimonovena:
- San Martín – La Niña
- Agustín Álvarez – Atlético Naón
- El Fortín – Libertad
- Atlético French – Once Tigres
- Atlético Quiroga – Atlético 9 de Julio
- Atlético Patricios – San Agustín