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La lluvia total fue de 98.5mm en la ciudad

Es el registro de la hora 15 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional

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La lluvia que afectó a la ciudad de Nueve de Julio cesó, dando paso a un mejoramiento del tiempo. Según el registro de la estación local del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la precipitación total alcanzó los 98,5 mm.

En el distrito, el promedio de precipitaciones durante este período osciló entre 125 y 145 mm. Para el resto del sábado se espera una temperatura máxima de 23 °C, con vientos que continuarán presentes en la región.

Asimismo, rige la Ordenanza Municipal que prohíbe la circulación de vehículos de gran porte en la zona rural durante 48 horas, medida preventiva tras las fuertes lluvias para proteger caminos y rutas rurales.

 

 

 

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