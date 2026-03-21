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La lluvia llega a los 97 mm

Es el registro de la hora 09 de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional

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La ciudad de Nueva de Juli experimentó esta mañana una intensa lluvia, alcanzando un registro de 97 milímetros a las 9:00 horas, según datos de la Estación Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN advierte que las precipitaciones continuarán durante las próximas horas, acompañadas de vientos fuertes, lo que podría generar complicaciones en el tránsito y en zonas bajas de la ciudad.

Se espera que el fenómeno continúe por varias horas y luego coemnzarán los mejoramientos.

Además, rige la prohibicón de circular en los caminos rurales por 48 hs. ante las lluvias. Le alcanza a los vehículos pesados.

 

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