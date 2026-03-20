Tormentas aisladas afectan el noroeste de la provincia con intensa lluvia y ráfagas

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Esta mañana se registran tormentas aisladas de variada intensidad sobre el noroeste de la provincia, desplazándose de noroeste a sudeste. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), algunas tormentas son localmente fuertes y pueden provocar chaparrones intensos de corta duración, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo.

Los acumulados de lluvia se estiman entre 15 y 30 milímetros en las zonas afectadas.

El SMN emitió el Aviso Meteorológico a Muy Corto Plazo N° 2062, vigente hasta las 13:10 horas de hoy, por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo.

Los partidos afectados parcialmente son: 25 de Mayo, Nueve de Julio, Bolívar, Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Viamonte, Hipólito Yrigoyen, Lincoln y Pehuajó.

Se recomienda a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima y extremar precauciones ante posibles fenómenos intensos.