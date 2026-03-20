Lluvias y tormentas avanzan sobre la provincia de Buenos Aires y mejorarán hacia el fin de semana

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Este viernes se presenta con lluvias y tormentas en gran parte de la provincia de Buenos Aires, con mayor intensidad sobre el sector oeste, donde se esperan fenómenos localmente fuertes. A lo largo de la jornada, el sistema se desplazará lentamente hacia el este, afectando progresivamente al resto del territorio bonaerense con precipitaciones de variada intensidad.

Para el sábado, las condiciones inestables continuarán, especialmente sobre el norte y la franja este de la provincia. Se prevé que los eventos más intensos se registren entre la madrugada y la mañana. Sin embargo, hacia el transcurso del día, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual, avanzando de oeste a este.

En tanto, el domingo se perfila con una mejora generalizada. Solo se esperan chaparrones aislados en el sudoeste bonaerense, mientras que el resto de la provincia presentará condiciones más estables y sin fenómenos significativos.