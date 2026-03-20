“Lincoln Suena” Una propuesta recreativa para disfrutar de la música local

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La Municipalidad de Lincoln lanza “Lincoln Suena”, una iniciativa que recorrerá los espacios públicos de la ciudad con la música y el ritmo de artistas locales. El programa comienza este domingo 22 de marzo a las 18.30 horas en el Patio Cívico de los Derechos Humanos, con la presentación de la Banda Municipal. La propuesta busca divulgar y acercar a los vecinos la música linqueña, convirtiendo los domingos en una experiencia musical diferente. El cronograma de presentaciones incluye:

– Domingo 22 de marzo: Banda Municipal en el Patio Cívico (Municipalidad)

– Domingo 29 de marzo: Banda Municipal en la Plaza Sarmiento

– Domingo 12 de abril: Banda Municipal en la Plaza González