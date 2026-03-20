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La precipitación: anegamientos, asistencia a vecinos y unos 100 mm acumulados en el distrito

La ciudad cabecera registró 19 mm a las 15, mientras que French suma 120mm, Morea 125mm y más de en 90 otras localidades al tiempo que continua la lluvia y seguirá en madrugada y mañana de este sabado

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El distrito de Nueve de Julio atraviesa una jornada marcada por abundantes precipitaciones que generaron complicaciones en distintos puntos, especialmente en la ciudad cabecera. Según datos relevados por CN, a las 15 horas se habían registrado 19 milímetros de lluvia, pero el fenómeno continuó con intensidad durante al menos dos horas más, provocando anegamientos en varias calles.

Las lluvias, que se dieron en períodos cortos pero intensos, volvieron a afectar sectores históricamente comprometidos, donde el agua acumulada es un problema recurrente desde hace décadas. Ante esta situación, personal de Defensa Civil junto con la Guardia Urbana Municipal dispusieron el corte preventivo de calles anegadas para resguardar la seguridad de los vecinos.

Durante la emergencia, con Bomberos Voluntarios se asistió a una mujer y su hijo de corta edad que habían quedado varados en la intersección de Corrientes y Tucumán. Asimismo, en el barrio Alborada I, equipos de emergencia socorrieron a una familia cuya vivienda se vio afectada por el ingreso de agua.

A pesar de la magnitud del fenómeno, las autoridades confirmaron que no hay evacuados en todo el distrito.

En cuanto al registro de precipitaciones acumuladas, el promedio supera los 100 milímetros, con picos destacados en varias localidades: Morea alcanzó los 125 mm, French 120 mm, Facundo Quiroga 90 mm, Dudignac 93 mm, La Niña 95 mm, Patricios 112, Dennehy 62 y Carlos María Naón 60mm.

El pronóstico indica que las lluvias continúan, por lo que se mantiene el monitoreo permanente de la situación y se recomienda a la población extremar las precauciones al circular por la vía pública.

Calles con restricción al transito son:
Gutierrez y Alsina
Cardenal Pironio y Libertad
Robbio y Cardenal Pironio
Robbio y Alsina
Heredia y Cavallari
Presidente Perón y Urquiza
Cardenal Pironio e Yrigoyen
Tucumán y Corrientes
Gutierrez y Cavallari
Avda Vedia y Tucumán

El panorama meteorológico indica que durante la noche persistirán tormentas de variada intensidad sobre el centro, norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, algunas de las cuales podrían ser localmente fuertes, acompañadas por chaparrones intensos y, de forma aislada, ráfagas de viento significativas.

Hacia la madrugada y la mañana de este sábado, el sistema de inestabilidad se desplazará lentamente de oeste a este, afectando principalmente el centro, el norte y la franja este provincial. En este período se prevén nuevas lluvias y tormentas, con acumulados adicionales estimados entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descartan valores superiores de manera puntual, lo que podría agravar las condiciones en zonas ya comprometidas.

De cara al sábado, tras el paso de un frente frío durante la mañana, se espera un cambio marcado en las condiciones del tiempo con rotación del viento al sudoeste en toda la provincia. Este cambio estará acompañado por ráfagas intensas, especialmente en el momento de la rotación y durante las horas posteriores, con velocidades estimadas entre 45 y 60 km/h, pudiendo ser superiores en áreas serranas y sectores costeros del sur bonaerense.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada, evitar circular por calles anegadas, extremar precauciones y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, mientras continúa el monitoreo permanente de la evolución del fenómeno climático.

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