La precipitación: anegamientos, asistencia a vecinos y unos 100 mm acumulados en el distrito

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El distrito de Nueve de Julio atraviesa una jornada marcada por abundantes precipitaciones que generaron complicaciones en distintos puntos, especialmente en la ciudad cabecera. Según datos relevados por CN, a las 15 horas se habían registrado 19 milímetros de lluvia, pero el fenómeno continuó con intensidad durante al menos dos horas más, provocando anegamientos en varias calles.

Las lluvias, que se dieron en períodos cortos pero intensos, volvieron a afectar sectores históricamente comprometidos, donde el agua acumulada es un problema recurrente desde hace décadas. Ante esta situación, personal de Defensa Civil junto con la Guardia Urbana Municipal dispusieron el corte preventivo de calles anegadas para resguardar la seguridad de los vecinos.

Durante la emergencia, con Bomberos Voluntarios se asistió a una mujer y su hijo de corta edad que habían quedado varados en la intersección de Corrientes y Tucumán. Asimismo, en el barrio Alborada I, equipos de emergencia socorrieron a una familia cuya vivienda se vio afectada por el ingreso de agua.

A pesar de la magnitud del fenómeno, las autoridades confirmaron que no hay evacuados en todo el distrito.

En cuanto al registro de precipitaciones acumuladas, el promedio supera los 100 milímetros, con picos destacados en varias localidades: Morea alcanzó los 125 mm, French 120 mm, Facundo Quiroga 90 mm, Dudignac 93 mm, La Niña 95 mm, Patricios 112, Dennehy 62 y Carlos María Naón 60mm.

El pronóstico indica que las lluvias continúan, por lo que se mantiene el monitoreo permanente de la situación y se recomienda a la población extremar las precauciones al circular por la vía pública.

Calles con restricción al transito son:

Gutierrez y Alsina

Cardenal Pironio y Libertad

Robbio y Cardenal Pironio

Robbio y Alsina

Heredia y Cavallari

Presidente Perón y Urquiza

Cardenal Pironio e Yrigoyen

Tucumán y Corrientes

Gutierrez y Cavallari

Avda Vedia y Tucumán