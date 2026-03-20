La lluvia llega a 19 mm y seguirán las precipitaciones

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El Servicio Meteorológico Nacional informó a través de la Estación Nueve de Julio, que a las 15:00 registró 19 mm de lluvia.

El pronóstico indica que las precipitaciones continuarán durante lo que resta del viernes, así como en la madrugada y mañana del sábado, por lo que se recomienda a los vecinos precaución.

El SMN señala que se desarrollan lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el centro y noroeste de la Provincia de Buenos Aires, desplazándose lentamente hacia el sudeste. Las más intensas se registran en el noroeste provincial, especialmente en la zona marcada en negro en los mapas meteorológicos.

Estas precipitaciones están asociadas principalmente a chaparrones intensos que pueden generar acumulados significativos, acompañados de ráfagas ocasionales y localizadas.

Se prevé que en las próximas horas los municipios más afectados sean Nueve de Julio, Pehuajó, Daireaux y General Alvear, y posteriormente los municipios situados al sudeste de esta región.

Los acumulados de lluvia hasta el momento rondan entre 15 y 40 mm, con máximos puntuales que pueden superar los 60 mm, especialmente en las proximidades de Trenque Lauquen. La situación se mantiene bajo vigilancia, ya que las lluvias persistentes podrían generar complicaciones locales en el tránsito y en zonas urbanas con baja evacuación de agua.