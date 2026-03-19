Macri lanza la próxima etapa del Pro y busca consolidar su influencia política

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Mauricio Macri lideró este jueves el Consejo Nacional del Pro en Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires, un encuentro que reunió a cerca de 3.000 asistentes y referentes del partido. Durante su discurso, el expresidente reivindicó el rol de su fuerza como “motor del cambio” en Argentina y la definió como el “próximo paso” en la vida política del país: “No venimos a cuestionar el rumbo, sino a completarlo”.

El exmandatario destacó los logros alcanzados durante los años de gestión de su fuerza: “Vinimos a cambiar la política para transformar, y en todos los lugares donde gobernamos los argentinos viven mejor”, recordó, subrayando que el cambio comenzó en 2015 con el Pro y el apoyo de millones de argentinos.

En relación con los desafíos recientes, Macri remarcó que tras la interrupción del proceso en 2019, los ciudadanos demostraron su decisión de “terminar con décadas de populismo y decadencia” en 2023. También reconoció el esfuerzo de los argentinos frente a la inflación y los costos crecientes: “Ellos son la única razón por la cual todos nosotros hoy estamos acá”.

Diferencias con el Gobierno y apoyo constructivo

Si bien Macri admitió que existen diferencias con la administración actual, enfatizó que la prioridad es continuar con el proceso de cambio: “¿Coincidimos en todo con este gobierno? No. Claro que no. Tenemos diferencias y las hemos expresado, y las vamos a expresar cada vez que haga falta. Pero nuestra prioridad fue y va a ser el cambio”.

El exmandatario aclaró que el Pro no pretende reemplazar el rumbo del Gobierno, sino complementarlo: “No vamos a boicotear ninguna ley que le haga bien al país. No vamos a darle ninguna excusa al populismo para volver”. Al mismo tiempo, reconoció que “el tiempo pasó y el momento es distinto al de 2023” y planteó que “el cambio no puede depender de una sola fuerza, sino de múltiples espacios que compartan el rumbo pero mantengan su identidad”.

Progreso y próximos pasos

Macri describió el siguiente desafío como transformar la estabilidad económica en “progreso real”, a través de inversión, infraestructura y un Estado eficiente. Subrayó que la meta es que “la familia que llega a fin de mes empiece a sentir que su vida mejora, no solo que dejó de empeorar”.

El fundador del Pro también resaltó la capacidad de gestión del partido: “Con estos intendentes, gobernadores y legisladores llevamos años resolviendo problemas concretos”. Además, recordó la participación de exprotagonistas del Pro en el actual gabinete nacional, evidenciando la continuidad del enfoque de cambio.

Preparación para 2027

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal fue contundente: “Acá nos estamos preparando para competir en todo el país en 2027”. Su mensaje incluyó un guiño al electorado de La Libertad Avanza: “Somos los garantes de que el kirchnerismo no vuelva y los que construimos un país moderno”.

Otros referentes, como los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), coincidieron en la necesidad de autenticidad y capacidad de gestión, asegurando que “si hacemos esto sin plata, con más recursos nadie nos va a parar”.

Consigna y cierre del encuentro

El lema del encuentro fue “Protagonistas del futuro”, basado en los ejes de las siglas del partido: Principios, Realidad y Oportunidades. Fernando de Andreis, secretario general del Pro, y Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, destacaron que “nace algo nuevo” y convocaron a los militantes a sumarse a la nueva etapa del partido.

El cierre del evento reflejó la visión de Macri: “El éxito del cambio abre una nueva etapa. Cuando el equilibrio macro esté consolidado, lo que sigue es el próximo paso: construir. Nosotros siempre fuimos mejores constructores que destructores, y vamos a seguir siendo protagonistas del cambio”.