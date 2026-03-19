Intendentes de la Cuarta respaldaron a Kicillof y buscan consolidar una alternativa frente al ajuste nacional

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La jefa de Asesores del gobernador bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, encabezó este 19 de marzo un encuentro con intendentes de la Cuarta Sección Electoral en la sede del Partido Justicialista de Alberti, donde llamó a “seguir construyendo junto a Axel Kicillof una alternativa política superadora” frente al actual contexto nacional.

De la reunión participaron el senador provincial Germán Lago y los intendentes Jorge Gaute (Alberti), Sergio Barenghi (Bragado), Luis Ignacio Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen), María Celia Gianini (Carlos Tejedor) y Daniel Stadnik (Carlos Casares), junto a integrantes del espacio Movimiento Derecho al Futuro.

Durante el encuentro, los dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la articulación con el gobierno provincial para enfrentar lo que definieron como un escenario de “ajuste y abandono” por parte del Gobierno nacional. En ese marco, remarcaron la importancia de consolidar una propuesta política que exprese las demandas del interior bonaerense.

Posteriormente, en el Palacio Municipal, los jefes comunales compartieron un diagnóstico común sobre la situación que atraviesan los municipios ante la reducción de recursos nacionales. Allí destacaron el acompañamiento de la Provincia para sostener la obra pública y garantizar servicios esenciales, pese a las dificultades económicas.

“La prioridad es seguir dando respuestas concretas a nuestros vecinos, con más obras y políticas públicas que mejoren la calidad de vida”, señalaron fuentes del encuentro, en línea con el mensaje transmitido por Álvarez Rodríguez.

La agenda incluyó además una recorrida por las 54 viviendas que se encuentran en construcción en el distrito, financiadas con fondos provinciales, y la visita al reinaugurado Cine Teatro Roma, también recuperado con inversión del gobierno bonaerense.

El encuentro se inscribe en una serie de reuniones seccionales que el oficialismo provincial viene impulsando para consolidar su armado político en el interior, en un contexto marcado por tensiones fiscales y reconfiguración del escenario nacional.