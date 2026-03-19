Día Mundial del Aprendizaje Digital: una celebración de la educación en la era tecnológica

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Cada 19 de marzo se celebra el Día Mundial del Aprendizaje Digital, una iniciativa proclamada oficialmente por la UNESCO durante su 42ª reunión el 20 de noviembre de 2023 y celebrada por primera vez en 2024. La fecha busca resaltar la importancia de la innovación tecnológica en la educación y promover el uso responsable de herramientas digitales para el aprendizaje.

Las Naciones Unidas y la UNESCO destacan que las tecnologías digitales se han convertido en una necesidad social para garantizar el derecho humano a la educación, especialmente en contextos de crisis y conflictos. Durante la pandemia, los países con menor infraestructura tecnológica enfrentaron mayores interrupciones educativas, lo que evidenció la urgencia de integrar soluciones digitales para construir sistemas educativos más inclusivos y resilientes.

Desde entonces, se han promovido programas de alfabetización digital, dirigidos no solo a estudiantes y docentes, sino a toda la comunidad educativa, con el objetivo de preparar a la sociedad para los desafíos de la educación del siglo XXI.

¿Qué es el aprendizaje digital?

El aprendizaje digital se refiere al proceso de adquirir conocimientos, habilidades y competencias mediante el uso de tecnologías digitales. Este enfoque educativo utiliza computadoras, dispositivos móviles, software educativo, plataformas en línea y recursos en la nube para facilitar la enseñanza y el aprendizaje.

Entre sus principales ventajas se encuentran la flexibilidad de acceso, la posibilidad de adaptar el ritmo de estudio según las necesidades individuales, la promoción de la participación activa del estudiante, el fomento de la colaboración en línea y la disponibilidad de retroalimentación inmediata.

La UNESCO adopta un enfoque humanista, asegurando que la tecnología sirva a las personas y esté diseñada para mejorar la educación, no para reemplazar la interacción humana.

Este Día Mundial invita a reflexionar sobre la importancia de las herramientas digitales como aliadas de la educación y a involucrarse en iniciativas que amplíen la alfabetización digital en todos los niveles de la sociedad.