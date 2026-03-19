Avanza un frente frío con tormentas fuertes en la provincia de Buenos Aires

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Un frente frío avanza de oeste a este y comienza a afectar distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, generando condiciones de inestabilidad que se intensificarán en las próximas horas.

Según el reporte meteorológico, el fenómeno impacta principalmente sobre el oeste de las zonas DC 3 y 4, extendiéndose también a sectores de las zonas DC 5 y 7. En estas áreas se registran tormentas de variada intensidad, con chaparrones fuertes y frecuente actividad eléctrica.

Además, no se descarta la ocurrencia de ráfagas intensas de viento y caída ocasional de granizo en forma localizada. En la última hora, los acumulados de lluvia oscilaron entre los 15 y 40 milímetros en algunos sectores.

Pronóstico para las próximas horas

Durante la jornada de hoy, se espera probabilidad de lluvias y tormentas —algunas localmente fuertes— sobre el sudoeste bonaerense, especialmente entre la tarde y la noche. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos.

Hacia la madrugada del viernes, las tormentas se extenderán a todo el oeste provincial, desplazándose lentamente hacia el este a lo largo del día. Esto provocará lluvias y tormentas en gran parte del territorio, con intensidades variables.

Las condiciones más intensas se prevén sobre la franja oeste, donde podrían repetirse eventos de fuerte precipitación, ráfagas y ocasional granizo.

Cómo sigue el tiempo

Para el sábado, se espera que la zona de inestabilidad continúe afectando la región, aunque con tendencia a desplazarse progresivamente.