jueves, marzo 19, 2026
28.5 C
Nueve de Julio
jueves, marzo 19, 2026
28.5 C
Nueve de Julio
Clima

Alerta amarilla por tormentas: se esperan lluvias intensas y ráfagas de viento para un sector bonaerense

Alcanza a Nueve de Julio El Servicio Meteorológico Nacional advierte que desde la madrugada del viernes 20 de marzo, una zona de inestabilidad afectará gran parte de la provincia, principalmente el sudoeste, oeste y noroeste y se prevén lluvias abundantes, tormentas fuertes, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento, con acumulados que podrían superar los 60 mm de manera puntual.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

A partir de la madrugada del viernes, la inestabilidad climática continuará sobre el sudoeste, oeste y noroeste de la provincia, concentrándose principalmente en las zonas DC 6 y DC 11. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante el mediodía y la tarde las tormentas se extenderán al resto de las áreas bajo alerta amarilla.

Se esperan precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas fuertes de viento de forma localizada. Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 30 y 60 mm, aunque en sectores puntuales podrían superarse estos valores.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima, extremar precauciones al transitar y proteger especialmente a niños, personas mayores y mascotas durante los períodos de mayor intensidad de las tormentas.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6165

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR