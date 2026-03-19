Alerta amarilla por tormentas: se esperan lluvias intensas y ráfagas de viento para un sector bonaerense

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

A partir de la madrugada del viernes, la inestabilidad climática continuará sobre el sudoeste, oeste y noroeste de la provincia, concentrándose principalmente en las zonas DC 6 y DC 11. Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante el mediodía y la tarde las tormentas se extenderán al resto de las áreas bajo alerta amarilla.

Se esperan precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica frecuente, ocasional granizo y ráfagas fuertes de viento de forma localizada. Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 30 y 60 mm, aunque en sectores puntuales podrían superarse estos valores.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre la evolución del clima, extremar precauciones al transitar y proteger especialmente a niños, personas mayores y mascotas durante los períodos de mayor intensidad de las tormentas.