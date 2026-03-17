Tormentas intensas avanzan sobre el centro-oeste bonaerense con lluvias abundantes y posible granizo

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Al momento se observan tormentas activas sobre la zona DC 11, donde se desarrollan los núcleos más intensos, con chaparrones de lluvia fuertes, ráfagas ocasionales y caída de granizo. También se registran precipitaciones sobre el oeste y centro de la zona DC 5, y el oeste de la zona DC 7.

Todo el sistema de tormentas avanza de forma lenta desde el oeste hacia el este-noreste, generando principalmente lluvias intensas, con valores que pueden alcanzar hasta 40 mm en apenas 45 minutos. Desde la madrugada, los acumulados en la provincia de Buenos Aires oscilan entre 30 y 60 mm.

Se emitió un alerta a muy corto plazo para los partidos de 25 de Mayo, Nueve de Julio, Azul, Bolívar, Carlos Casares, General Alvear, Hipólito Yrigoyen, Olavarría, Pehuajó y Tapalqué, por tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. La validez del aviso es de una hora desde su emisión.

Asimismo, rige un segundo alerta para las localidades de Nueve de Julio, Carlos Casares, Carlos Tejedor, Florentino Ameghino, General Pinto, General Villegas y Lincoln, bajo las mismas condiciones meteorológicas y con igual período de validez.

Se recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante la posibilidad de fenómenos intensos en cortos períodos de tiempo.