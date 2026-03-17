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Rige la prohibición de circulación de vehículos con carga tras lluvias

Es por 48 horas, los caminos rurales estarán restringidos para proteger la infraestructura y garantizar la seguridad vial

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La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, recordó a productores agropecuarios, acopiadores, transportistas y vecinos en general la vigencia de las ordenanzas que prohíben la circulación por caminos rurales con cargas durante las 48 horas posteriores a las lluvias. Esta medida busca preservar la infraestructura vial y garantizar la seguridad de los caminos del partido.

Asimismo, se solicita el cumplimiento de las disposiciones vigentes en relación con la capacidad de carga de los vehículos que transitan por la zona rural, con el objetivo de minimizar daños y mantener transitables las rutas secundarias.

La comuna advirtió que el incumplimiento de estas normas acarreará la aplicación de las multas y sanciones establecidas en las ordenanzas municipales. En paralelo, desde la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito, junto con la Policía Comunal, se llevan a cabo operativos de control exhaustivos para garantizar el respeto de las disposiciones.

La Municipalidad instó a toda la comunidad a colaborar y respetar estas medidas preventivas, fundamentales para el cuidado de los caminos y la seguridad de quienes circulan por ellos.

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