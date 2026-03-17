La lluvia es de 29.5mm

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La ciudad de Nueve de Julio experimentó este martes fuertes lluvias durante la mañana, con un registro de 29,5 milímetros según datos del Servicio Meteorológico Nacional correspondientes a la estación local.

El fenómeno se enmarca dentro de un sistema de inestabilidad que afecta a la región, y se espera que las precipitaciones continúen durante lo que resta del día, con intensidad variable. Las autoridades recomiendan a los vecinos tomar precauciones, especialmente al transitar por calles y rutas que puedan verse afectadas por acumulación de agua.

El SMN continuará monitoreando la situación y actualizará el pronóstico conforme evolucione el sistema de lluvias.