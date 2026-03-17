Kicillof lanza el centro de estudios derecho al futuro para impulsar el desarrollo de la Argentina

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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) para promover un proyecto de país que impulse el desarrollo productivo y soberano. “Lo que se espera de nosotros es que podamos pensar, por la positiva, un proyecto para el desarrollo productivo y soberano de nuestro país”, afirmó. El CEDAF busca ser una red abierta y federal que promueva el debate y la discusión en todos los rincones de la Argentina. . Kicillof llamó a trabajar en conjunto para diseñar políticas que permitan reconstruir la Argentina, y destacó la importancia de romper la inercia y el desánimo. El lanzamiento del CEDAF contó con la presencia de funcionarios provinciales, legisladores y representantes de universidades y organizaciones sindicales.