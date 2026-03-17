martes, marzo 17, 2026
22.5 C
Nueve de Julio
martes, marzo 17, 2026
22.5 C
Nueve de Julio
Política

Kicillof lanza el centro de estudios derecho al futuro para impulsar el desarrollo de la Argentina

El centro presentó su primer informe, que critica el programa económico del Gobierno nacional, calificándolo de "anacrónico" y "a contramano" de lo que se está haciendo en el mundo

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF) para promover un proyecto de país que impulse el desarrollo productivo y soberano. “Lo que se espera de nosotros es que podamos pensar, por la positiva, un proyecto para el desarrollo productivo y soberano de nuestro país”, afirmó. El CEDAF busca ser una red abierta y federal que promueva el debate y la discusión en todos los rincones de la Argentina.. Kicillof llamó a trabajar en conjunto para diseñar políticas que permitan reconstruir la Argentina, y destacó la importancia de romper la inercia y el desánimo. El lanzamiento del CEDAF contó con la presencia de funcionarios provinciales, legisladores y representantes de universidades y organizaciones sindicales.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6163

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR