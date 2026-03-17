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Frente frío provocará lluvias y tormentas fuertes en la provincia

Desde la madrugada y hasta la tarde de este martes, se esperan precipitaciones intensas acompañadas de granizo, ráfagas de viento y actividad eléctrica, con acumulados que podrían superar los 90 mm de manera localizada.

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A partir de la madrugada y hasta las primeras horas de la tarde de este martes, el avance de un frente frío desde el sudoeste hacia el noreste de la provincia generará lluvias y tormentas de variada intensidad. Algunos de estos fenómenos podrían presentarse localmente fuertes.

Se prevé que las tormentas vengan acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Los acumulados generales estimados durante el evento oscilarían entre 25 y 90 mm, aunque en algunas zonas podrían registrarse cantidades mayores de manera puntual.

 

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