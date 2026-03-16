Continúa la exposición fotográfica en la Terminal de Ómnibus: Tomar la calle, no basta con decir basta

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La Dirección General de Cultura invita a la comunidad a recorrer la exposición fotográfica del artista Gustavo Abraham, titulada “Tomar la calle, no basta con decir basta”, que puede visitarse durante todo el mes en la Terminal de Ómnibus.

La muestra presenta una selección de imágenes que destacan el movimiento y el accionar de vecinos y vecinas frente a distintas situaciones que los interpelan. En una ciudad donde a menudo se sostiene la idea de que “no pasa nada” o que nadie se manifiesta, la exposición busca visibilizar a quienes militan, participan y hacen oír su voz, construyendo una manera activa de habitar los espacios públicos y defender sus derechos.

Parte del material fotográfico fue captado entre 2013 y 2015, en los inicios de la Asamblea sobre Violencia de Género y del movimiento Ni Una Menos. Otras imágenes reflejan reclamos relacionados con los derechos de la diversidad y disidencias de género, así como el arte concebido como un derecho humano.

Gustavo Abraham, nacido en Salta, es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación y estudió Psicología Social. Padre de familia, comenzó su camino en la fotografía en 2008, participando en talleres y seminarios con destacados profesionales. En 2019 publicó su primer libro, “De Camino”, en el que busca capturar la vida en un instante a través de la cámara.

Para conocer más sobre el artista y su trabajo, se puede visitar su perfil de Instagram: @gea.1976.