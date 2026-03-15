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Alerta naranja por tormentas fuertes: lluvia, granizo y ráfagas este lunes y martes

Alcanza a un amplio sector bonaerense que incluye a Nueve de Julio donde un frente frío de lento desplazamiento provocará condiciones inestables en la región

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Durante este lunes 16 de marzo, la región se verá afectada por un frente frío de lento desplazamiento que generará condiciones meteorológicas inestables. Según los pronósticos, a medida que avance el frente, podrán desarrollarse lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas de ellas localmente fuertes.

Se recomienda a la población tomar precauciones debido a que estas tormentas pueden venir acompañadas de:

  • Lluvias abundantes en cortos períodos de tiempo.
  • Actividad eléctrica frecuente.
  • Caída ocasional de granizo.
  • Ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 70 km/h.

Los acumulados de lluvia se estiman entre 20 y 80 mm, aunque de manera puntual podrían superarse estos valores, lo que aumenta el riesgo de inundaciones locales y complicaciones en el tránsito.

Entre la madrugada y las primeras horas de la tarde del martes, se prevé que las lluvias y tormentas continúen su avance desde el sudoeste hacia el noreste de la región. En este periodo también se espera que algunas tormentas sean fuertes y mantengan las mismas características de riesgo: precipitaciones intensas, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas de viento intensas. Los acumulados podrían variar entre 30 y 80 mm, con posibilidad de superar estos registros de forma puntual.

Las autoridades locales y los servicios meteorológicos recomiendan a la población:

  • Evitar circular por zonas inundables o con tránsito complicado.
  • Asegurar objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Mantenerse informado a través de medios oficiales para seguir la evolución del frente.

Este episodio pone de relieve la importancia de la prevención y de estar atentos a los cambios bruscos del clima, especialmente en zonas propensas a inundaciones o con infraestructura vulnerable.

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