Comenzó la preparación de las preselecciones en Atlético de 9 de Julio

Como estaba programado, la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia dio inicio a las actividades de los equipos que representarán a la región en los próximos compromisos provinciales. Para ello, se designaron los cuerpos técnicos de las preselecciones de todas las categorías y se convocó, como primera cita, a las categorías Sub 14 y Sub 16.

El entrenamiento se desarrolló desde las 10 de la mañana hasta pasadas las 16:30 en la cancha del Club Atlético de nuestra ciudad, y contó con una notable participación: 37 jugadoras en Sub 14 y 38 en Sub 16. De estos grupos saldrán las integraciones definitivas de los equipos que competirán en los próximos torneos provinciales.

En la categoría Sub 14, las jugadoras estuvieron dirigidas por Yamila Aquilano como DT, Julieta Miranda como ayudante y Victoria Savalio como preparadora física. Por su parte, la categoría Sub 16 estuvo a cargo de Julieta Miranda como DT, Yamila Aquilano como ayudante y Victoria Savalio como PF.

El Club Atlético dio a conocer las jugadoras convocadas:

Sub 14: Mora Delgado, Matilde Vanina, Sara Tello, Sara Chiesa, Isabela Daloquio, Lara Fontanillo, Clara Romeo y Kiara Pastori.

Sub 16: Alma Rabenna, Indiana Abelairas, Isabella Delia, Francisca Zúñiga Pirez, Inés Ibarra, Emilia Ugalde, Maite Avendaño y Josefina Miranda.

Con estas jornadas, las preselecciones comienzan a afinar detalles y a fortalecer el trabajo en equipo de cara a los desafíos provinciales que se avecinan.