La Provincia oficializó el jardín obligatorio desde los 3 años a partir de 2027

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la obligatoriedad del jardín de infantes para niños y niñas desde los 3 años a partir de 2027. La medida fue formalizada este viernes mediante la firma del Decreto 158/2026 por parte del gobernador Axel Kicillof y tiene como objetivo garantizar la escolarización universal en el nivel inicial en todo el territorio bonaerense.

La decisión había sido anticipada por el mandatario provincial durante la apertura de la Asamblea Legislativa y establece que, desde el próximo ciclo lectivo, el Estado deberá asegurar vacantes para todos los niños y niñas de esa edad. Para ello, el decreto encomienda a la Dirección General de Cultura y Educación la adopción de las medidas necesarias para alcanzar la cobertura total del nivel inicial.

Según se detalla en el Boletín Oficial, la iniciativa se apoya en la ampliación de la infraestructura educativa, la creación de nuevas secciones y el fortalecimiento de la oferta estatal, especialmente en las zonas más vulnerables. El financiamiento de estas acciones estará contemplado dentro del presupuesto provincial.

El decreto también se fundamenta en la Ley de Educación Nacional y en la Ley de Educación Provincial, que establecen la responsabilidad del Estado de garantizar el acceso a la educación desde edades tempranas. En ese marco, desde el gobierno bonaerense remarcan que el objetivo es asegurar “igualdad real de oportunidades y posibilidades, calidad pedagógica y equidad territorial”.

Desde la administración provincial sostienen que el nivel inicial constituye una etapa educativa irrepetible, ya que solo puede cursarse dentro de un rango etario específico, entre los 45 días y los 5 años. Durante ese período se desarrollan procesos clave de socialización, estimulación cognitiva y experiencias pedagógicas fundamentales para el desarrollo infantil.

De acuerdo con datos del Censo Nacional 2022, en la provincia de Buenos Aires la tasa de asistencia al jardín de infantes entre los niños de tres años alcanzaba el 74,2%. Sin embargo, desde la Dirección General de Cultura y Educación estiman que la cobertura se elevó al 87,5% en 2025, gracias a la ampliación del sistema educativo. Con la nueva normativa, la meta será alcanzar el 100% de escolarización en esa franja etaria.

Parte de ese crecimiento se explica por el incremento de la infraestructura escolar en los últimos años. Desde 2019 se inauguraron alrededor de 300 nuevos edificios educativos en la provincia y más del 40% corresponde a instituciones del nivel inicial. Esta expansión permitió aumentar en un 8,2% la cantidad de secciones estatales destinadas a la educación de la primera infancia.

Desde el gobierno bonaerense destacan que adelantar la incorporación de niñas y niños al sistema educativo permite mejorar las trayectorias escolares futuras. “El nivel inicial constituye un tiempo privilegiado y único”, señalan desde la administración provincial, al tiempo que subrayan que comenzar antes la escolarización favorece los aprendizajes y el desarrollo integral de los chicos.

En términos legales, el decreto provincial establece un cronograma para cumplir con lo dispuesto por la Ley Nacional 27.045, que fija la obligación de universalizar los servicios educativos para los niños y niñas de tres años en todo el país. Con esta decisión, la provincia busca garantizar el acceso pleno al nivel inicial y consolidar una política educativa orientada a ampliar derechos desde la primera infancia.