Eduardo Barucco fue reelegido al frente de la Liga Nuevejuliense de Fútbol

Este jueves 5 de marzo se llevó a cabo la Asamblea de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, en la que el Dr. Eduardo Barucco fue reelegido como presidente de la entidad liguista, acompañado por Omar Zega como vicepresidente. Como es habitual, tras un tratamiento previo y un desarrollo ágil, fueron aprobados todos los puntos del orden del día.

Si bien estas asamableas se realizan en febrero, la demora fue por la cumplementacion de pases en el ambito administrativo junto con la reandación de la fase I, tras el receso de verano.

El médico de Morea, preside la Liga desde 2002 de manera consecutiva, siendo el Consejo Directivo quie tomas las decsiones de manera esencial.

Regularización de la Liga y clubes

Una de las tareas de la institución es la regularización de varios clubes de la Liga ante Personas Jurídicas, un proceso que se ha visto demorado por clubes que aún no están regularizados. Ello pérmitirá tambien, a la normalización de papeles de la Liga Nuevejuliense. Ello no es impedimento para su reconocimiento ante organismos oficiales para su desempeño.

Futuro de los torneos

Se supo tras la reunión que la continuidad y el calendario de la próxima temporada serán definidos por el Consejo Directivo después de la finalización del torneo de Primera, estimada para junio.

En cuanto al Torneo Interligas con la Liga Toldense, se trabaja únicamente en las divisiones inferiores, a través del Departamento de Fútbol Infantil.

Encuentro nacional en Córdoba

Este sábado 7 de marzo, desde las 18, se realizará en Córdoba el 3º Encuentro de Dirigentes del Consejo Federal, con representantes de ligas y clubes de todo el país. Barucco estará presente en representación de la Liga Nuevejuliense de Fútbol.