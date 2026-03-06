Atlético 9 de Julio recibe a unas 100 jugadoras seleccionadas en un clima de alegría deportiva

- Advertisement -

Para este domingo 8, la Asociación de Hockey del Centro de la Provincia ha convocado a los preseleccionados de las categorías Sub 14 y Sub 16 para iniciar la preparación de la temporada provincial.

El primer entrenamiento del año se llevará a cabo en la cancha del Club Atlético 9 de Julio, elegida por su ubicación estratégica: equidistante de ciudades como Lincoln y Junín al norte, y Saladillo al sur, además de integrar a clubes de C. Casares, Bragado, Bolívar y 25 de Mayo. En total, participarán once clubes, dos de los cuales provienen de Lincoln y Junín, uno de nuestra ciudad, y el resto de las demás localidades mencionadas.

El entrenamiento de la categoría Sub 14 se desarrollará de 10:00 a 11:30 y de 13:30 a 15:00, bajo la dirección técnica de Yamila Aquilano, con Julieta Miranda como ayudante y Victoria Savalio como preparadora física. La categoría Sub 16 entrenará de 11:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30, con Julieta Miranda como directora técnica, Yamila Aquilano como ayudante y Victoria Savalio como preparadora física. La coordinación de las selecciones está a cargo de Guillermo González, con el apoyo de Walter Daffara de la Asociación.

Se estima que entre 80 y 100 jugadoras participarán en la jornada, donde serán evaluadas por los respectivos cuerpos técnicos, que definirán los seleccionados que representarán a la región en los próximos compromisos provinciales.